Глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале об ударе ВСУ, совершенном в северо-западной части полуострова. Из-за атаки украинского дрона в одном из населенных пунктов Крыма разрушения обнаружились в четырех административных зданиях, кроме того, погибла девочка-подросток.
В результате атаки беспилотника в Крыму погибла девочка
По сообщению Аксенова, после атаки беспилотника ВСУ по Крымскому полуострову погиб ребенок.
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12:52
Диана Видоварова
Румыния вместе с другими странами будет настаивать на запрете экспорта зерна из Украины до конца года
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12:52
Диана Видоварова
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12:52
Диана Видоварова
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12:52
Диана Видоварова
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