В результате атаки беспилотника в Крыму погибла девочка

12:52 2023-07-20

По сообщению Аксенова, после атаки беспилотника ВСУ по Крымскому полуострову погиб ребенок.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале об ударе ВСУ, совершенном в северо-западной части полуострова. Из-за атаки украинского дрона в одном из населенных пунктов Крыма разрушения обнаружились в четырех административных зданиях, кроме того, погибла девочка-подросток.