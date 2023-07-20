Минюст США обвинил Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь предстанет перед судом. Ему предъявлены новые обвинения.
Министерство юстиций США предъявило ему обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия после предыдущих выборов.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь предстанет перед судом. Ему предъявлены новые обвинения.
Министерство юстиций США предъявило ему обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия после предыдущих выборов.
Диана Видоварова
19 июля глава Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Флорин Барбу заявил о намерении Бухареста добиться запрета на экспорт зерна из Украины как минимум до конца текущего 2023 года. Барбу отметил, что позицию Румынии по данному вопросу разделяют и другие страны, которые также настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна. Флорин Барбу […]
Диана Видоварова
19 июля британский таблоид Daily Express заявил, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл решили пожить на разных континентах на фоне финансовых трудностей. Источники утверждают, что скандальная пара «испытывает огромное финансовое давление, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая их особняк стоимостью $14 миллионов долларов и огромные расходы на безопасность». Отмечается, что […]
Диана Видоварова
19 июля бывший президент Республики Польша Лех Валенса опубликовал в своих социальных сетях неоднозначное фото, похваставшись, что принимает пивную ванну. Под фото Валенса подписал: «Принимаю ванну в пиве. 19.07.2023 г». Ранее экс-президент Польши заявил, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов. Лех Валенса утверждает, что из-за нехватки средств он вынужден подрабатывать, принимая участие в международных конференциях и форумах, давая […]
Диана Видоварова
19 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга ответила на вопрос представителей СМИ о планах Соединённых Штатов по обеспечению безопасности судов, направляющихся в порты Украины в связи с заявлением Министерства обороны Российской Федерации. Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, сказала: «Мне нечего сообщить о том, что касается морской части». Однако глава пресс-службы Белого […]