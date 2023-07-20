Минюст США обвинил Трампа по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

12:52 2023-07-20

Трампу предъявлены новые обвинения.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь предстанет перед судом. Ему предъявлены новые обвинения.

Министерство юстиций США предъявило ему обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия после предыдущих выборов.