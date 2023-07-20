Во Львове прозвучал мощный взрыв, система воздушной тревоги не сработала

12:52 2023-07-20

Во Львове не сработала система оповещения об обстрелах.

Ранним утром 20 июля украинский город Львов попал под обстрел. В городе прозвучали несколько очень мощных взрывов.

При этом по неназванным на данный момент причинам, система оповещение об обстрелах не сработала. О пострадавших не сообщается.