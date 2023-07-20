Путин назвал шесть условий для продления зерновой сделки

Путин хочет, чтобы Запад снял санкции с российского сельского хозяйства в обмен на продление зерновой сделки.

Путин требует, чтобы Запад снял запрет на поставки зерновых из России, а также возобновил поставки запчастей для сельскохозяйственной техники. Третье условие — это возобновление поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Также Путин требует разрешить ситуацию с фрахтом судов. Пятое и Шестое условия — это урегулирование вопросов страхования экспортных продовольственных поставок из РФ и снятие санкций с активов российского сельского хозяйства.