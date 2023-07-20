По взаимному решению, Путин не будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР

12:52 2023-07-20

Администрация президента ЮАР сообщила, что Владимир Путин не будет участвовать в саммите БРИКС. Решение было согласовано с главой ЮАР. Сообщение передано РИА Новости.

Президент России Владимир Путин не появится на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. Представлять Москву будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В источнике отмечается, что решение не посещать саммит главой России было принято на основе взаимной договоренности.
Встреча БРИКС произойдет с 22 по 24 августа. На ней будут присутствовать президент ЮАР, а также главы Китая, Бразилии, Индии.