Минобороны РФ: все корабли, направленные в украинские порты, будут для России военными целями

К такому решению в оборонном ведомстве пришли из-за закрытия зерновой сделки. Действовать это постановление будет с 22 июля с 00:00 по МСК.

В связи с принятым решением все корабли, «следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

В заявлении Минобороны РФ отмечается, что государства, отправляющие свои суда в украинские порты, Россия будет считать полноценными участниками конфликта и союзниками Киева.

Оборонное ведомство РФ обозначило северо-западный и юго-восточный регионы как зоны, потенциально опасные для судоходства.