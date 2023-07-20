Советское средство для ликвидации тли, применять которое нужно осенью

После уборки овощей и фруктов необходимо удобрить грунт, а также обработать его от тли, которая затаилась до будущего сезона.

Для приготовления состава, способного избавить от тли, необходимо несколько ингредиентов.

Понадобится 10 л отстоянной воды, 300 гр. железного купороса. Для обработки нужен пульверизатор.

Купорос разводят изначально в пол-литрах теплой воды, после по чуть-чуть добавляя остальную жидкость и взбалтывая раствор.

Средство готово к применению сразу после приготовления.