Советское средство для ликвидации тли, применять которое нужно осенью

После уборки овощей и фруктов необходимо удобрить грунт, а также обработать его от тли, которая затаилась до будущего сезона.
Для приготовления состава, способного избавить от тли, необходимо несколько ингредиентов.
Понадобится 10 л отстоянной воды, 300 гр. железного купороса. Для обработки нужен пульверизатор.
Купорос разводят изначально в пол-литрах теплой воды, после по чуть-чуть добавляя остальную жидкость и взбалтывая раствор.
Средство готово к применению сразу после приготовления.
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