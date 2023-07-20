Николя Бедос обвиняется в изнасилованиях и домогательствах

13:21 2023-07-20

Французского актера Николя Бедоса обвиняют в целой серии насилий сексуального характера и домогательствах. Пока идет следствие.

Судить звезду картины "Он и она" Николая Бедоса будут по предварительным данным в феврале следующего года. Данную информацию удалось узнать корреспондентам издания Mediapart.

Актер предстанет перед судом по 3-ем эпизодам, хотя к стражам порядка обратилось 4 пострадавшие от рук насильника.

Первой в полицию обратилась женщина, утверждающая, что Бедос надругался над ней в июне 2023 года, будучи не трезвым.

После еще 3 потерпевшие обвинили артиста в таком же преступлении. Одна из них сообщила, что артист овладел ей против ее воли в 1999 году, но суд не принял ее заявление, так как прошло уже больше 20 лет.

Еще одна пострадавшая утверждает, что не достигла совершеннолетия, когда Бедос изнасиловал ее.

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