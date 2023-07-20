Растения, которые отблагодарят дачников за подкормку на основе хлеба

В составе хлеба присутствует фосфор, позволяющий наращивать крепкие корни и мощную листву.

Данный микроэлемент делает корни более устойчивыми.

Для приготовления особого средства пригодятся сухари, остатки любых хлебобулочных изделий.

1/3 ведра заполняют сырьем, которое заливают водой до верха. Настаиваться раствор должен 7 дней. Применять его можно после того, как уйдет резкий запах и исчезнет пена.

С водой концентрат разводится в половину.

Огурцы, помидоры, клубника, смородина отблагодарят дачника за такое питание щедрым урожаем вкусных и крупных плодов.