Растения, которые отблагодарят дачников за подкормку на основе хлеба

В составе хлеба присутствует фосфор, позволяющий наращивать крепкие корни и мощную листву.
Данный микроэлемент делает корни более устойчивыми.
Для приготовления особого средства пригодятся сухари, остатки любых хлебобулочных изделий.
1/3 ведра заполняют сырьем, которое заливают водой до верха. Настаиваться раствор должен 7 дней. Применять его можно после того, как уйдет резкий запах и исчезнет пена.
С водой концентрат разводится в половину.
Огурцы, помидоры, клубника, смородина отблагодарят дачника за такое питание щедрым урожаем вкусных и крупных плодов.
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