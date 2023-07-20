Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино, повредив здание сельхозпредприятия

20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что подразделения Вооружённых сил Украины открыли огонь по селу Смородино Грайворонского городского округа.

Гладков отметил, что в результате «прилётов» со стороны Украины жертв и пострадавших среди мирных жителей белгородского села, расположенного близ границы с Украиной, нет.

Однако в трёх частных домовладениях нарушено остекление, посечены фасады и крыши.

Помимо прочего, осколками украинских снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения.

Также зафиксировано повреждение одного из помещений местного сельскохозяйственного предприятия.