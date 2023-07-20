Белорусские военные проводят совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский»

20 июля пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила, что белорусские военные проводят занятия по тактико-специальной подготовке с привлечением бойцов ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский».

Фото: Олег Некало, «Ваяр» Диана Видоварова

В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что данные тренировки нацелены на повышение слаженности и выучки подразделений Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности нашего государства.

Военнослужащий сил специальных операций армии Беларуси поделился первыми впечатлениями от совместной тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер», которая проходит на полигоне «Брестский», заявив, что получаемый белорусскими солдатами опыт является бесценным.