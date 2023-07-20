Меры, которые следует предпринять в августе, для скорейшего созревания ягод винограда

Вносимая в августе подкормка оказывает положительное влияние на формирование лозы, обеспечивает условия для созревания ягод, помогает перенести зиму с меньшими затратами.

Садоводы-огородники в такое время применяют составы на основе фосфора и калия.

Подобное удобрение используется как прикорневое, так и по листу.

Древесная зола отлично подойдет для этих целей.

В августе остатки при горении сыплют под корень, слегка прикопав. После грунт увлажняют для лучшего проникновения продукта горения в землю.

Для листовой обработки понадобится 1 кг суперфосфата, залитый 2 л кипящей воды. Средство должно постоять после приготовления 24 часа.

Каждый стакан такого концентрата разводят с 10 л чистой жидкости и опрыскивают культуру.