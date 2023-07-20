Shaman представил на суд зрителя клип Мой бой, который снял в зоне спецоперации

С момента появления клипа Shaman "Мой бой" на Ютубе прошло 2 часа. Результат - 84 000 просмотров.

Съемки "кино к песне" проводились в период тура исполнителя по Новороссии.

По словам Ярослава Дронова, выступать в зоне СВО - огромная ответственность, так как культура помогает быстрее достичь целостности на присоединенных к РФ территориях.

SHAMAN побывал уже в Мариуполе, Луганске, а недавно был в Херсонской области, где военные устроили залп из автоматов и пулеметов в его честь.