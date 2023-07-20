Главные ошибки при поливе баклажанов: как не лишиться урожая

Казалось бы, полив - что может быть проще! Даже тут имеются свои нюансы.

Баклажаны в вопросе увлажнения очень "строги". Овощи будут лучше чувствовать себя, если грунт пересохнет, чем в случае переизбытка жидкости.

Также не терпит культура полива холодной водой. В этом случае может наблюдаться опадение плодов. Воду дачники отстаивают в бочке, пока она не нагреется под воздействие солнечных лучей.

Поливать растения лучше вечером, когда солнцепек идет на спад.

Если на дворе прохладно, баклажанам не нужно много воды.

Увлажнять культуру необходимо под стебель, ведь корень ее находится не глубоко.