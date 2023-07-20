Опытные садоводы не рекомендуют садить молодую яблоню на месте, освободившемся от старого дерева

Садоводы утверждают, что садить молодое дерево на месте старого можно только через 3, а лучше 5 лет.

На месте старой яблони можно высадить семечковые растения, отдав им предпочтение перед косточковыми.

Если же земли не хватает и для посадки для молодой культуры места нет, необходимо обновить грунт там, где было выкорчевано дерево на 10-12 м в кубе.

Только так можно защитить молоденькую яблоню от болезней и вредителей, которыми была поражена ее предшественница.