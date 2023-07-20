Звезда картины Республика Шкид Вячеслав Голубков скончался, не дожив до 75-летнего юбилея

Известно, что Вячеслава Голубкова не стало вчера, 19 июля, но весть о трагедии распространилась днем позднее.
Артист хорошо известен старшему поколению по роли воспитанника Ионина (кличка - Японец) из картины "Республика ШКИД", ставшей легендой советского кинематографа.
В течение 40 лет Голубков играл на сцене театра, воплотив более 100 образов в различных постановках.
С 2018 года артист жил в северной столице РФ, где и будет предан земле.
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