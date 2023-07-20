90% дачников не в курсе, как долго можно выращивать чеснок на одном месте

Агрономы не рекомендуют растить чеснок на одной грядке более 2 лет подряд.
Связано это с вредителем, атакующим посадки культуры - нематодой.
При высадке растения на другое место также нужно учитывать некоторые нюансы.
Чеснок отлично себя чувствует после огурцов, капусты или раннего картофеля.
Грунт должен быть при этом плодородным, а грядки разбивать нужно на солнечных участках.
Естественно, что полив, подкормку, обработку от опасных насекомых и недугов никто не отменял.
Также нужно понимать важность вовремя собранного урожая.
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