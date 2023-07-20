90% дачников не в курсе, как долго можно выращивать чеснок на одном месте

15:36 2023-07-20

Чеснок - растение не из капризных, но все же при его выращивании некоторые знания не будут лишними.

Агрономы не рекомендуют растить чеснок на одной грядке более 2 лет подряд.

Связано это с вредителем, атакующим посадки культуры - нематодой.

При высадке растения на другое место также нужно учитывать некоторые нюансы.

Чеснок отлично себя чувствует после огурцов, капусты или раннего картофеля.

Грунт должен быть при этом плодородным, а грядки разбивать нужно на солнечных участках.

Естественно, что полив, подкормку, обработку от опасных насекомых и недугов никто не отменял.

Также нужно понимать важность вовремя собранного урожая.

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