Великобритания сняла Олега Тинькова с санкционного списка

Официальное опубликование документа правительством Великобритании подтверждает эту информацию. В марте 2022 года Тиньков был внесен в список санкций, после чего его активы в Соединенном Королевстве были заморожены, а въезд в страну запрещен.

Позднее ограничения были расширены, и британские порты были закрыты для судов, находящихся во владении или под контролем предпринимателя. Однако сейчас его имя было удалено из этого списка, предоставив ему возможность свободно оперировать своими активами и посещать Великобританию.