В год выхода "Кин-дза-дза" был прохладно принят критиками

В 2013 году 83-летний Георгий Данелия выпустил анимационный ремейк - "Ку! Кин-дза-дза".
Работа над этим проектом, начавшаяся еще в 2005 году, вновь оказалась для режиссера омрачена финансовыми трудностями.
Авторами инопланетного языка стали режиссер Георгий Данелия и соавтор сценария Резо Габриадзе.
Они использовали смесь русского, английского, грузинского и других языков для создания уникального звучания.
Например, Эцилопп - это police (полиция) наоборот.
Пацак - от слова пацан.
Пепелац - от грузинского слова бабочка.
Чатланин - от грузинского ругательства.
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