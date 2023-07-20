В год выхода "Кин-дза-дза" был прохладно принят критиками

В 2013 году 83-летний Георгий Данелия выпустил анимационный ремейк - "Ку! Кин-дза-дза".

Работа над этим проектом, начавшаяся еще в 2005 году, вновь оказалась для режиссера омрачена финансовыми трудностями.

Авторами инопланетного языка стали режиссер Георгий Данелия и соавтор сценария Резо Габриадзе.

Они использовали смесь русского, английского, грузинского и других языков для создания уникального звучания.

Например, Эцилопп - это police (полиция) наоборот.

Пацак - от слова пацан.

Пепелац - от грузинского слова бабочка.

Чатланин - от грузинского ругательства.