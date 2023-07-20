Foreign Policy: Нуланд посетит ЮАР в надежде поссорить её с Россией

Днём 20 июля репортёры американской газеты Foreign Policy опубликовали инсайдерскую статью, в которой рассказали, что заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд хочет посетить Южно-Африканскую республику в ближайшие недели, попытавшись принудить местные власти к пересмотру своих контактов с Кремлём.

Характерно, что накануне пресс-служба офиса президента ЮАР сообщила об отказе Владимира Путина ехать на саммит БРИКС, который пройдёт в республике. Известно, что вместо Путина Россию на мероприятии представит Сергей Лавров.