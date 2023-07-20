МО Беларуси выработало алгоритм получения опыта от бойцов ЧВК «Вагнер»

15:52 2023-07-20

В Минобороны Беларуси прокомментировали начало военных учений с местным спецназом и бойцами Wagner Group.

Днём 20 июля Министерство обороны Республики Беларусь сообщило, что на полигоне «Брестский» недалеко от польской госграницы стартовали учения бойцов белорусского спецназа и представителей частной военной кампании «Вагнер». В Минобороны отметили, что ведомство разработало чёткий алгоритм взаимодействия белорусских военных с «Группой Вагнера».

Также в ведомстве рассказали, что совместные учения спецназа Беларуси и Wagner Group направлены на передачу боевого опыта белорусским военным и укрепление обороноспособности Союзного государства.