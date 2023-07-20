Аксёнов: над центральной частью Крыма сбит ещё один беспилотник ВСУ

20 июля глава правительства Крыма Сергей Аксёнов опубликовал новое сообщение на своём Telegram-канале, где заявил, что системы противовоздушной обороны России осуществили перехват ещё одного беспилотника армии Украины над центральной частью крымского полуострова.

По данным некоторых украинских СМИ, дрон был перехвачен над Симферопольским районом Крыма. Накануне Аксенов рассказал, что в результате удара дрона ВСУ по северо-западной части крымского полуострова скончалась несовершеннолетняя россиянка.