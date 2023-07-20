МО Украины объявило военными целями корабли, идущие в порты РФ по Чёрному морю

Пресс-служба украинского Минобороны уведомляет, что начиная с полуночи 21 июля украинские войска будут рассматривать в качестве военных целей все корабли в северо-восточной части Чёрного моря и Керченского пролива. Поводом для таких мер является возможность перевозки военных грузов судами в Чёрном море после выхода Москвы из зерновой сделки.

Накануне правительство России объявило об аналогичных мерах, сообщив, что с 20 июля Министерство обороны РФ будет уничтожать все корабли, идущие в украинские порты по Чёрному морю.