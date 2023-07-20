Растения, которые нельзя садить рядом с капустой

Отличными соседями по грядке для капусты будут картофель, огурец, свекла, горох, лук, чеснок, сельдерей.

Укроп, петрушка и сельдерей отпугивают многих вредителей овоща.

Бархатцы - еще один "обитатель" дачи, который "дружит" с капустой.

А вот помидоры, фасоль, морковь, фенхель эксперты настоятельно не рекомендуют садить вблизи культуры.

Если говорить о фенхеле, то его лучше садить подальше от всех культур.