Растения, которые нельзя садить рядом с капустой

Отличными соседями по грядке для капусты будут картофель, огурец, свекла, горох, лук, чеснок, сельдерей.
Укроп, петрушка и сельдерей отпугивают многих вредителей овоща.
Бархатцы - еще один "обитатель" дачи, который "дружит" с капустой.
А вот помидоры, фасоль, морковь, фенхель эксперты настоятельно не рекомендуют садить вблизи культуры.
Если говорить о фенхеле, то его лучше садить подальше от всех культур.
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