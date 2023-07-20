Звезда картины Узник замка Иф Владимир Платонов скончался

Причина кончины Владимира Михайловича Портного не озвучена.

Сведения о том, когда и где будут прощаться со знаменитостью, будет опубликована позднее.

Портнов служил в Ташкентском русском театре в 60-х годах. Затем перешел в Минский драматический театр имени Горького, после перехал в Москву, где радовал зрителей на сцене Театра Маяковского.

Здесь и в Театре на Малой Бронной Владимир Михайлович трудился еще и как режиссер-постановщик.

На экране артист дебютировал в фильме "Предел желаний" (1982). Известность актеру подарили "Узник замка Иф" и сериал "Опера. Хроники убойного отдела".