Крапива - лучшее средство от слизней и улиток на дачном участке

16:42 2023-07-20

Деревенские жители в курсе, как избавиться от слизней на своем огороде. Их знания используют у себя на даче многие городские жители.

Из крапивы готовятся различные настои, которые приносят пользу многим растениям.

Примечателен и тот факт, что заросли этой травы являются своеобразной западней для тли. Паразиты атакуют сорняк. Предотвратить распространение вредителя можно, скосив растение и предав огню.

Также крапива на раз-два справляется со слизнями.

Всего несколько веточек растения, положенных на грядки с капустой, перцем и моллюсков больше там не будет.

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