Крапива - лучшее средство от слизней и улиток на дачном участке

Из крапивы готовятся различные настои, которые приносят пользу многим растениям.

Примечателен и тот факт, что заросли этой травы являются своеобразной западней для тли. Паразиты атакуют сорняк. Предотвратить распространение вредителя можно, скосив растение и предав огню.

Также крапива на раз-два справляется со слизнями.

Всего несколько веточек растения, положенных на грядки с капустой, перцем и моллюсков больше там не будет.