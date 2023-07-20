Крапива - лучшее средство от слизней и улиток на дачном участке

Из крапивы готовятся различные настои, которые приносят пользу многим растениям.
Примечателен и тот факт, что заросли этой травы являются своеобразной западней для тли. Паразиты атакуют сорняк. Предотвратить распространение вредителя можно, скосив растение и предав огню.
Также крапива на раз-два справляется со слизнями.
Всего несколько веточек растения, положенных на грядки с капустой, перцем и моллюсков больше там не будет.
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