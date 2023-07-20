Washington Post: ВСУ испытывают дефицит запчастей при ремонте БМП Bradley

В четверг, 20 июля, репортёры американского новостного агентства Washington Post взяли интервью у глава эвакуационного штаба 47-ой бригады армии Украины, который рассказал, что ВСУ столкнулись с существенной нехваткой запасных частей для боевых машин пехоты Bradley, полученных Киевом от США.

По словам опрошенного, детали для Bradley имеются у украинских войск в ограниченном количестве, и для их получения и последующего ремонта техники необходимо написать официальный рапорт вышестоящему командованию, из-за чего повреждённые «Брэдли» зачастую пылятся в ангарах.