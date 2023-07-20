Захарова: сотрудники британской MI6 разделяют цели СВО на Украине

20 июля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что накануне гендиректор разведслужбы Великобритании MI6 Ричард Мур призвал россиян сотрудничать с российской разведкой. В ответ на эти слова Захарова рекомендовала Муру лучше следить за своими новыми работниками.

Также Мария Захарова опубликовала фотографию офицера охраны безопасности посольства Британии в Москве Эндрю Кобболда, который присутствует на одном снимке с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z. По мнению Захаровой, таким образом Кобболд выразил своё согласие с целями спецоперации на Украине.