Слива опадает, еще не созрев: как решить проблему

Нехватка влаги для плодового дерева губительна, так как его корни залегают глубоко. Полив должен осуществляться чаще и в больших количествах, чтобы вода спускалась на 40-60 см под землю.

Слива в качестве подкормок предпочитает азот и калий, стимулирующие рост листвы и предотвращающие осыпание плодов до того, как они поспеют.

Опыление - еще один важный этап в развитии дерева. Чтобы избежать проблем с процессом необходимо садить с деревом культуры-помощники в опылении.

Вредители могут быть причиной опадения незрелых плодов.

Сильные морозы, шторм - проблемы, с которыми не под силу справится простым смертным.