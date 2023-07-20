Слива опадает, еще не созрев: как решить проблему

Нехватка влаги для плодового дерева губительна, так как его корни залегают глубоко. Полив должен осуществляться чаще и в больших количествах, чтобы вода спускалась на 40-60 см под землю.
Слива в качестве подкормок предпочитает азот и калий, стимулирующие рост листвы и предотвращающие осыпание плодов до того, как они поспеют.
Опыление - еще один важный этап в развитии дерева. Чтобы избежать проблем с процессом необходимо садить с деревом культуры-помощники в опылении.
Вредители могут быть причиной опадения незрелых плодов.
Сильные морозы, шторм - проблемы, с которыми не под силу справится простым смертным.
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