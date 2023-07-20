Лучшая обработка помидоров в борьбе с вершинной гнилью

Кальций - элемент, необходимый для нормального развития томатов.

По этой причине подкормка должна быть соответственной. Имеется еще одна проблема из-за того, что растения не могут усваивать минерал, когда грунт излишне сухой или переувлажненный.

На 10 гр. кальциевой селитры нужен 1 л тёплой воды, где нужно тщательно растворить средство.

После состав помещают в распылитель и обрабатывают кусты томатов после 18:00.

Повторно культуру опрыскивают этим же раствором через 10 дней.