В России отзывают около 80 тысяч автомашин Lada Granta

Росстандарт заявил об отзыве 79,5 тысячи автомобилей Lada модели Granta, которые были реализованы в минувшем и текущем году, сообщает МК.

Под отзыв также попали внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

Уточняется, что причиной отзыва автомобилей стало отсутствие блока управления системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая оповещает экстренные службы.

Как стало известно изданию, блок управления на отозванные автомашины официальные дилеры установят бесплатно.