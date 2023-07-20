В России отзывают около 80 тысяч автомашин Lada Granta

Росстандарт заявил об отзыве 79,5 тысячи автомобилей Lada модели Granta, которые были реализованы в минувшем и текущем году, сообщает МК.
Под отзыв также попали внедорожники Niva Legend и Niva Travel.
Уточняется, что причиной отзыва автомобилей стало отсутствие блока управления системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая оповещает экстренные службы.
Как стало известно изданию, блок управления на отозванные автомашины официальные дилеры установят бесплатно.
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