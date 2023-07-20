Уход за помидорами, который не оставит фитофторозу никаких шансов

Что касается парника, тут нельзя забывать о грамотно организованном проветривании. Излишний уровень влажности ни к чему хорошему не приведет.
Также достойно внимания в этом случае мульчирование.
Так как фитофтороз грибковое заболевание, то им заражен грунт. Мульча выступает защитным слоем, сводя угрозу заражения растения к минимуму.
Подойдут для этих целей такие компоненты, как сено или солома.
Да, и, конечно, профилактика посредством обработки с применением фунгицидов.
Все эти меры помогут собрать щедрый урожай здоровых и сочных овощей.
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