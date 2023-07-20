Песков: Путин не решил, будет ли присутствовать на саммите G20 в Индии

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью российским журналистам, где публично заявил, что к настоящему моменту Владимир Путин ещё не принял решение о личном участии в саммите Группы Двадцати, который должен состояться на территории Индии.

Характерно, что накануне в пресс-службе правительства ЮАР сообщили об отказе Путина ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику. Позднее в Министерстве иностранных дел России рассказали, что российскую сторону на встрече БРИКС будет представлять глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.