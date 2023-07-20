В Москве арестовали мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей

20 июля информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда г. Москвы сообщило об аресте Константина Старчукова, пытавшегося поджечь Мавзолей.

Отмечается, что суд арестовал мужчину, задержанного в понедельник вечером, на два месяца, то есть до 18 сентября текущего 2023 года.

Стручков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), за что ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В свою очередь, Telegram-канал Shot заявил, что арестованный столичным судом Константин Старчуков пытался поджечь Мавзолей дважды.

Первый раз фигурант приезжал на Красную площадь с двумя коктейлями Молотова в мае.

Второй раз Стручков попытался поджечь Ленина в канун своего дня рождения.