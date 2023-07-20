Песков: Путин пока не решил, поедет ли он на саммит G20 в Индию

20 июля информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщило, что на данный момент президент Российской Федерации Владимир Путин пока не решил, поедет ли он на предстоящий саммит G20 в Индию.

Песков, отвечая на вопрос информагентства ТАСС о формате участия Путина в саммите G20, сказал: «Нет, пока нет решения».

Таким образом, пресс-секретарь российского лидера не подтвердил и не опроверг очное участие Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки».

XVIII саммит глав государств и правительств G-20 состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели, столице Индии.