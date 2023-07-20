Топ-5 полезных свойств граната

Зернистое яблоко, запретный плод

С ботанической точки зрения его плоды относятся, скорее, к ягодам — но мы по привычке называем их фруктами. Деревья граната растут в субтропическом климате: в Средиземноморье, в Африке, на Ближнем Востоке, на Кавказе и в некоторых азиатских регионах.

По мнению ботаников, история гранатовых деревьев исчисляется четырьмя тысячелетиями, если не больше. В Древнем Риме гранат называли зернистым яблоком, считая, что Ева в Эдемском саду соблазнилась именно им. Упоминается гранат и в Библии, причём его плоды также называются яблоками. Израильтяне, ведомые Моисеем по пустыне, роптали: «… для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья»? (Числа, глава 20, стих 5)

Исследователь Михаэль Авирам из Технологического института в Хайфе всю жизнь изучает свойства граната. И считает, что этот фрукт — один из самых полезных на планете! Так в чем же его сила?

Помогает восстанавливать силы

После хирургических вмешательств и при заболеваниях с обильной кровопотерей врачи нередко рекомендуют пить гранатовый сок. Может быть, причина в том, что гранат богат железом? Это, конечно, так, но на самом деле железо в гранате находится в труднодоступной для усвоения форме. Блюда из мяса или печёнка повышают гемоглобин более эффективно.

Гранатовый сок назначают, чтобы за счет витаминов и аминокислот поднять общий тонус организма, что в конечном итоге и помогает справиться с анемией. Однако не стоит пить его в больших количествах — может навредить! Он небезопасен для желудка, особенно если есть проблемы с пищеварением. Натуральный сок даже рекомендуют разбавлять водой в соотношении 1:3.

Что помогает гранату тонизировать организм? В нем высокое содержание аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет, и витамина К, принимающего участие в процессах кроветворения. Кроме того, в гранате собрано всё разнообразие витаминов группы В — борцов с усталостью и стрессом, и большое количество меди, задействованной во всех биохимических процессах организма. Медь, например, важна для синтеза гемоглобина и защиты нервных волокон от разрушения.

Гранат также богат калием, поддерживающим плотность костной ткани, и фосфором, который помогает усваивать витамины.

Гранат — сильный антиоксидант

Михаэль Авирам со своими коллегами исследовал около 100 различных фруктов, ягод и овощей — богатых антиоксидантами, способными останавливать старение и делать организм здоровее. Оказалось, самый ценный среди них — гранат, причём он в три раза действеннее зелёного чая.

Одно из самых важных веществ, содержащихся в зёрнах граната и тонких белых плёнках, отделяющих их от кожуры, — полифенол пуникалагин. Он понижает уровень холестерина и препятствует его окислению. Это же вещество стимулирует выработку в печени ферментов, расщепляющих жиры, и тормозит образование бляшек на стенках сосудов. В общем, гранат — настоящее спасение для сердечно-сосудистой системы. Кстати, пуникалагин отлично сохраняется даже в магазинных соках!

Китайские учёные заслуженно включили гранат в список фруктов, восстанавливающих функции сердца и сосудов после травм. Исследования в пробирке показали, что экстракт граната может уменьшить окислительный стресс, воспаление в артериях и помогает бороться с атеросклерозом — предвестником инфарктов и инсультов.

В иранском исследовании пациентам с сердечными заболеваниями давали в течение пяти дней по 220 миллилитров гранатового сока. Он значительно уменьшил частоту и тяжесть болей в груди, а анализы крови подтвердили улучшение сердечной деятельности.

Он замедляет рост опухолей — пока в пробирке

Вполне возможно, что именно изучение свойств граната поможет создать новейшие препараты против онкологии. Опыты в пробирке показали, что в плодах, соке и масле этого фрукта есть соединения, способные убивать раковые клетки или замедлять их распространение в организме. При этом гранат и его компоненты эффективны даже на стадии метастаз. Особенно велика роль граната в профилактике и лечении рака кожи, молочной и предстательной желёз, лёгких и толстой кишки.

Другие исследования в пробирке продемонстрировали, что гранат замедляет рост опухоли при раке предстательной железы. И более ранний эксперимент подтвердил догадки учёных, что употребление гранатового сока или экстракта граната снижает риск смерти от рака предстательной железы.

Пациенты-мужчины после хирургического вмешательства или лучевой терапии в реабилитационный период выпивали по 8 унций гранатового сока в день (это около 226 миллилитров). Итог был впечатляющим (его оценивали в течение 15-54 месяцев после лечения). Разрастание опухолевых клеток уменьшилось на 12%. На 23% выросло и содержание оксида азота в сыворотке крови — а это соединение с противоопухолевой активностью. Исследования в этой области активно продолжаются, ежегодно пополняя копилку научных открытий.

Снижает хроническое воспаление…

Кратковременное воспаление — нормальная реакция организма на инфекцию или травму. А вот хроническое, если его не лечить, становится причиной заболеваний сердца, диабета II типа, рака и болезни Альцгеймера. Гранат же обладает ярко выраженным противовоспалительным эффектом.

Спасибо за это надо сказать всё тому же полифенольному соединению пуникалагину, сильнейшему антиоксиданту. Его эффективность была доказана целой серией опытов.

Эксперименты на животных подтвердили пользу граната при воспалительных заболеваниях кишечника, ревматоидном артрите, метаболических и сердечно-сосудистых нарушениях, а также при состояниях иммунодефицита.

Исследователи из Ирана наблюдали за больными сахарным диабетом — в группе было 50 человек в возрасте 40-65 лет. Каждый день на протяжении 12 недель они получали по 250 миллилитров гранатового сока. В результате анализы показали снижение в крови маркёров воспаления — С-реактивного белка (показателя повреждения тканей при воспалении) и гормоноподобного белка интерлюкина-6 (он синтезируется в ответ на атаку организма вирусами, микробами и бактериями). Уровень этих веществ снизился на 32% и 30% соответственно. Звучит вдохновляюще!

И положительно влияет на мозг!

Дубильные вещества эллаготаннины, содержащиеся в гранате, очень полезны для мозговой деятельности. Они защищают мозг от развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Кроме того, гранат помогает восстановиться после ишемического повреждения головного мозга, которое при отсутствии лечения приводит к деменции.

Ещё одна полезная особенность граната связана с тем, что эллаготаннины помогают вырабатывать в кишечнике соединение, которое называется уролитин А. Это вещество способно уменьшать воспаление в головном мозге и отодвигать начало когнитивных нарушений (к ним относятся ослабление памяти и умственных способностей, снижение концентрации внимания и расстройство речи).

Интересное исследование провели американские учёные. В ходе него 28 пенсионеров, которые жаловались на плохую память, начали пить каждый день по стакану гранатового сока. Через четыре недели тестирование памяти и способностей принесло впечатляющие результаты. Анализ состояния испытуемых показал, что вербальная и зрительная память значительно улучшились. В общем, пожилым людям определенно стоит полюбить гранаты.