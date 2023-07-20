Всё, что нужно знать о тыкве

Еда, и не только…

Для европейцев и американцев тыква, как известно, ещё и важный элемент оформления праздника всех святых — когда злобный оскал тыквенных фонарей должен, по преданию, отпугивать гуляющую нечисть. Для этого из тыквы вырезают разные физиономии — кто во что горазд! Этот процесс, вообще, интересная штука — он называется «карвинг». Попробовать может каждый! Достаточно начертить простые по форме глаза и рот и вырезать их, предварительно вынув содержимое; а на дно опустошённой тыквы поставить зажжённую свечку. Есть ещё пара секретов: внутреннюю часть рекомендуется протереть уксусом (для защиты от порчи), а снаружи для пущего блеска можно побрызгать лаком — хотя бы тем, что для волос. Считается, что чем страшнее выглядит результат, тем он лучше защищает чад и домочадцев от злых духов.

Вообще, в мире насчитывается около 800 различных сортов тыквы, но съедобна из них примерно четверть. Это, конечно, тоже немало — но для чего же выращивают всё остальное? Маленькие тыковки, например, настолько симпатично выглядят, что ими украшают интерьер. А есть и такие, которые можно применить с большей пользой. Например, из так называемой бутылочной тыквы, или лагенарии, в Южной Америке, Индии, Китае и Африке делают посуду… а кое-где и музыкальные инструменты — калебасы! Благодаря очень прочной и водонепроницаемой оболочке таких плодов изделия получаются лёгкими и долговечными.

Ягодка ты наша!

Всё это хорошо — ну а что насчёт пищевого применения? Мы решили задать этот вопрос специалистам Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства, и там нам спели целую оду тыкве! И настаивали на том, что она спасла несколько мировых цивилизаций — за счет неприхотливости в выращивании и высокой биологической ценности.

Что же в ней такого особенного? С ботанической точки зрения тыква — это ягода. Причем, самая большая в мире. Ежегодно на осенних праздниках в разных странах выбирают самые крупные плоды, и некоторые фермеры специально для конкурсов ставят рекорды. Однажды тыква от бельгийского овощевода потянула на 1190 килограммов — такая точно могла превратиться в карету!

Есть умельцы, которые завоевали на этом поприще всемирную славу. Оливер Лангейм из Германии, например, известен как «тыквенный Олли». Он увлекается именно выращиванием ягод-великанов. По его словам, значение имеет всё: влажность почвы, удобрения, температура… Олли даже накрывает своих «крошек» на ночь одеялом, если холодно!

Срок хранения — просто на зависть

У тыквы есть ещё одно волшебное свойство — она способна месяцами и даже годами храниться без погребов и холодильников. Для этого специалисты рекомендуют собирать урожай зрелым, дождавшись, когда кожура затвердеет. Говорят, в таком виде они могут храниться очень долго, от нескольких месяцев до двух лет.

Основных видов культивируемой тыквы, при всём богатстве сортов, существует около двадцати. Бывают плоды самых разных форм: от пузатых великанов — до миниатюрных, похожих и не на тыквы вовсе, а скорее на игрушки или лампочки. Но большая часть из тех тыкв, что мы выращиваем сами или покупаем в магазине, относится к трем видам: крупноплодной, твердокорой и мускатной. Дольше всего хранятся как раз мускатные тыквы, чуть покороче срок у твердокорых — и при этом им не требуется каких-то особых условий. Вполне подойдёт сухое помещение с температурой 18-20 градусов.

Многие не надеются на магазины и рынки и выращивают тыквы сами — потому что это довольно просто. Особенно хорошо они растут при дождливой погоде. Впрочем, селекционеры, которые знают толк в бахчевых культурах, рекомендуют не гнаться за красотой и размером: необязательно покупать крупные и яркие плоды — по вкусу они зачастую уступают мелким и неказистым. А ещё, говорят, серые тыквы вкуснее, чем розовые, а розовые — вкуснее, чем красные.

Тыквопат и летающая тарелка

Знаете ли вы, что патиссон — то самое, сплюснутое, с фестончиками по краям — это тоже тыква? Да! И у неё говорящее название — Тарельчатая. Если присмотреться, она похожа скорее на летающую тарелку, чем на посуду с нашего стола. А несколько лет назад сотрудники Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства представили публике удивительные, доселе неведомые овощи. Кабаксон, патичок и тыквопат — результаты скрещивания между собой родственных растений: тыквы, кабачка и патиссона.

Плоды постарались сделать крошечными, чтобы было удобно мариновать их в виде необычного ассорти. Тесты селекционеров на родных, близких и коллегах показали: у людей банка с патичками, кабаксонами и тыквопатами вызывает неподдельный интерес — так что, возможно, когда-нибудь такие плоды появятся на каждом прилавке. Правда, для этого нужно, чтобы в этот проект захотел вложиться какой-нибудь крупный агропроизводитель.

Ложечку за маму, ложечку за папу…

Ну а как заставить себя полюбить обычную тыкву, если вы к ней равнодушны? Возможно, аппетита добавит информация о том, как этот овощ полезен. Здесь есть калий, магний, железо, редкий витамин Т — карнитин — ускоряющий обменные процессы. Тыква даже провоцирует выработку гормонов счастья — благодаря витамину В6, который нам необходим для нормального функционирования нервной системы! Ещё один плюс — содержание лютеина и бета-каротина. Последний защищает клетки и ткани от повреждения свободными радикалами, плюс оба эти вещества полезны и для кожи, и для глаз: они улучшают остроту зрения и препятствуют возрастным изменениям. И особенно ценно, что лютеин практически не разрушается при термообработке — можно смело варить и жарить, пользы от этого не убудет.

Опытные тыквоведы советуют давать тыкву малышам в самом раннем возрасте — приучать, так сказать, к ней с пелёнок. Но всё ли в порядке у этого продукта с качеством? Мы решили проверить: сдали на исследование семь образцов популярных торговых марок детского питания, чтобы измерить уровень нитратов и пестицидов. Оказалось, некоторая опасность есть: из семи образцов несоответствия были выявлены в двух. В одном предельно допустимая концентрация нитратов была превышена незначительно, зато в другом — на 55%!

Во избежание неприятных последствий, возможно, не стоит налегать на какой-то один вид детского питания — тогда хотя бы ниже риск, ведь нитраты имеют накопительное действие. Ну а взрослому человеку волноваться точно не стоит – польза от тыквы несомненно превосходит все возможные опасности.