Новые технологии и наше питание

Свои глаза повсюду

Одно дело поливать шесть соток, и совсем другое – огромные по площади поля. Упростить эту масштабную задачу призваны специальные устройства. Возглавляют список беспроводные сенсоры, которые автоматически оценивают, насколько увлажнена почва и какова вероятность дождей. Данные направляются пользователю на цифровое устройство. Некоторые датчики сигнализируют, что с посадками что-то не так: например, листья у растений пожухли или покрылись налётом.

Современные устройства задействованы на системах для ирригации (искусственного орошения). Благодаря им обширные площади поливаются автоматически, при этом искусственный интеллект рассчитывает оптимальную частоту и объём полива.

Всё более распространённым становится так называемое точечное земледелие. Здесь используется индивидуальный подход чуть ли не к каждому растению! Плантация разбивается на участки, и для них прописываются отдельные алгоритмы по уходу. Допустим, одним посадкам требуется больше удобрений, а другим – более интенсивный полив.

Космос на связи

Продвинутые фермеры активно используют возможности GPS – в частности, данные со спутников. Фотографии с высоким разрешением показывают картину в целом и выявляют отдельные проблемы, пока те не приобрели серьёзный характер. Они, например, помогут определить, что растения начали болеть.

На многих фермах GPS-датчики стоят на сельскохозяйственной технике – они нужны для настройки автопилота, который проведёт трактор или комбайн строго по заданной траектории. Бортовые компьютеры с навигаторами следят за тем, чтобы семена высаживались равномерно, а удобрения попадали в почву вовремя.

Личный консультант в кармане

Без приложений на смартфоне сегодня никуда! Вот и для фермеров разработчики придумали много полезного. Особо продвинутые приложения способны дать прогноз урожайности и даже подсчитать итоговую стоимость продуктов. Другая практичная опция – индивидуальный график ухода за конкретным участком, который учитывает особенности климата и почвы.

Несколько лет назад в Беларуси был запущен интересный проект – бесплатная онлайн-платформа для нужд агротеха. Она даже попала в один из самых популярных американских агрегаторов. К платформе привязали приложения, способные считывать информацию с датчиков и отслеживать работу оборудования для полива. При помощи подобных онлайн-ресурсов можно определять дни посева, составлять маршруты для сельхозтехники – и много чего ещё!

Мне сверху видно всё, ты так и знай!

На современных фермах уже давно используют квадрокоптеры: они незаменимы для мониторинга полей большой протяжённости, ведь ни один фермер физически не способен проходить многокилометровые расстояния по несколько раз за день. К тому же, человеческому глазу подчас не видно то, что замечает зоркий дрон. Мини-компьютер коптера поможет определить, что растения осаждают вредители, ему не хватает удобрений или оно чем-то заболело.

Набирают популярность и дроны-опрыскиватели, в частности, китайского производства. Одни орошают посадки и разбрасывают удобрения, другие обрабатывают поля после обильных осадков, когда почва переувлажнена. Встречаются и вовсе удивительные разработки. Беспилотник по имени Joe способен выполнять роль пастуха. Он умеет «командовать» стадом крупного рогатого скота численностью до тысячи голов! Коптер с воздуха вычисляет возможные препятствия и выстраивает для животных самый удобный маршрут.

Сельское реалити

Кто бы мог подумать, что программы распознавания лиц будут полезны в сельском хозяйстве! Правда, на фермах они распознают не людей, а животных: 3D-сканеры устанавливают в тех точках, где коровы появляются чаще всего. Устройства считывают биометрические параметры, анализируют состояние каждого животного и выявляют среди них заболевших. Как показывает практика, это позволяет обнаружить проблемы на ранней стадии и даже сократить шансы гибели животных на 75%.

И даже если у коров со здоровьем всё отлично, фермер может отследить, правильно ли они питаются, достаточно ли двигаются, вовремя ли ложатся спать, в хорошем ли они расположении духа... Если что-то пошло не так, пользователь получит от системы соответствующее оповещение. И все эти данные напрямую влияют на объёмы надоев!

Маленькая Италия и не только

Давно замечено, что вкус одних и тех же продуктов в разных странах может отличаться. Даже если привезти, скажем, из Италии семена местных умопомрачительных томатов, вырастить их в северных широтах едва ли получится. Но благодаря одной инновационной разработке даже это стало возможно!

Работает это следующим образом: в специальном контейнере обустраивается нечто вроде теплицы. Она оснащается датчиками, которые поддерживают необходимую температуру, влажность, особое освещение и массу других параметров. Тонкая настройка помогает создать максимально нужный климат – точь-в-точь как на родине итальянских помидоров! В результате по своему вкусу и набору полезных свойств они будут очень близки к оригиналу.

Кстати, похожую технологию использовал итальянский бренд сладостей Ferrero. Дело в том, что для производства фирменной шоколадной пасты требовался особый сорт фундука, произрастающий в Турции. Но поскольку урожай орехов частенько не оправдывал ожиданий, специалистам пришлось искать новые решения. Вот и стали они выращивать нужный сорт фундука на «искусственной» ферме. На качестве и вкусе готового продукта это, говорят, никак не отразилось.

И один в поле воин

Сложно поверить, но первый робот ступил на сельскохозяйственные угодья ещё 60 лет назад! Конечно же, за это время его последователи нарастили функционал и увеличили численность.

Умные машины выполняют рутинную, но очень важную работу. Например, сборщик почвенных образцов SmartCore свободно перемещается по полям и берёт пробы почвы из заданных участков, а потом упаковывает их и передаёт для отправки в лабораторию. И конечно, робот справляется с подобными задачами гораздо быстрее человека – даже под палящими лучами солнца или проливным дождём.