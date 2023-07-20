Покупки на рынке в сентябре

Брусника – ягодный суперфуд

Между прочим, брусника — это ещё и декоративное растение! В Петербурге в середине XVIII века на это обратили внимание: императрица Елизавета, дочь Петра, повелела “убирать брусницею” царские сады. Первые опыты были произведены в Петергофе, потом посадки распространились и на Летний сад. По тогдашней ландшафтной моде парки устраивались так, что часть отводилась большому открытому пространству — партеру, где с помощью растений создавались сложные рисунки. А вокруг, как бы окантовкой, высаживалось то, что просто легко стричь и формировать. В Европе это был самшит, но он в наших суровых условиях не выживал, да и привозить его было дорого. Поэтому царские садовники нашли родную замену.

Брусника хороша ещё и тем, что её довольно легко собирать — ягоды плотные, особо не мнутся, легко срываются. И полезных веществ в этой ягоде хоть отбавляй! Она богата антиоксидантами, главным образом антоцианами и флавоноидами, которые защищают здоровые клетки от разрушения и помогают им быстрее обновляться. В бруснике есть витамины C, E, PP, A, а также калий, кальций и фосфор. Марганца в ней и вовсе содержится 1,5 суточные нормы. Этот микроэлемент важен для правильной работы сердца, пищеварения и иммунной системы. Отвар и настой листьев растения применяются как дезинфицирующее и мочегонное средство.

Финские стоматологи обнаружили в бруснике рекордное количество полифенолов. Они уничтожают бактерии, провоцирующие кариес и другие заболевания в полости рта. Натуральным соком ягоды (разумеется, без сахара) можно полоскать рот в целях профилактики. А шведские учёные из Лундского университета выяснили, что регулярное употребление брусники подавляет рост холестериновых бляшек в сосудах, предупреждая риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта. А ещё активные вещества из этой ягоды останавливают воспалительные процессы в печени, часто обостряющиеся на фоне избыточного веса.

Спелые ягоды распознать просто. Они насыщенного красного цвета, с гладкой кожицей без вмятин. Хотя и зеленоватый оттенок — тоже не изъян. Такие плоды вполне могут доспеть, будучи сорванными с куста. Правда, недобросовестные продавцы для маскировки иногда вымачивают неспелые ягоды в марганцовке. Чтобы раскрыть уловку, нужно бросить несколько плодов в стакан с водой. Если их действительно покрасили, вода быстро порозовеет.

Сезон брусники в самом разгаре! Однако мало кто отважится есть её в чистом виде — очень уж терпкая и кислая — так что лучше приготовить что-нибудь интересное. К примеру, скандинавы обожают брусничный соус из слегка проваренных ягод и небольшого количества сахара. Подают его как на десерт, так и ко вторым блюдам — в том числе, к фрикаделькам с картофельным пюре и солёными огурчиками.

Самым полезным способом консервации брусники считается мочение. Бензойная кислота, которая в ней содержится, играет роль природного консерванта, поэтому ягода не гниёт и не бродит. Рецепт — проще не придумаешь. Достаточно засыпать промытые плоды в большую стеклянную ёмкость, залить водой до самого верха и оставить на пару месяцев. Мочёную бруснику можно разложить по баночкам и хранить до следующего сезона.

Кизил – калейдоскоп витаминов

На Кавказе говорят: «Там где растёт кизил, лекари не нужны». Наверное, потому, что этими ягодами часто лечили цингу. От этой напасти можно было в лучшем случае потерять зубы, а в худшем — ослабеть и умереть в мучениях. И всё это — от недостатка витамина С, а в кизиле его вдвое больше, чем в апельсине. При этом он не только усиливает иммунную защиту, но и делает более эластичными стенки сосудов, помогает выработке коллагена, быстрее заживляет раны, укрепляет зубную эмаль и костную ткань. В ягоде есть также витамины группы B, витамин A, K, PP, натрий, калий, кальций, магний и фосфор. В 100 граммах содержится суточная норма железа, поэтому кизил может быть полезен при анемии и во время беременности.

Антиоксиданты из этой ягоды питают сердечную мышцу и налаживают процессы кроветворения. Что особенно радует и доказано научно — антиоксидантные свойства кизила сохраняются практически при любом способе хранения. Вдобавок, он ценен большим количеством пектина, который улучшает пищеварение, предотвращает процессы гниения в кишечнике и выводит токсичные продукты обмена. Заодно пектин помогает вырабатываться витамину B12, благодаря чему нормализуется микрофлора.

Как его выбирать и что приготовить? Кизил бывает дикорастущий и садовый. Первый — с привычными для нас ярко-красными продолговатыми ягодами. Второй — с круглыми или грушевидными, как правило, тоже красными. Но встречаются необычные сорта других цветов, например, белого или сине-фиолетового. Чем темнее и мягче ягода, тем она слаще, но на ней не должно быть вмятин, точечных прокусов насекомых и следов гнили. Если ощущается вяжущий привкус, кизил ещё не поспел. Впрочем, такие ягоды вполне могут дойти до нужной кондиции и дома. Между прочим, из перезрелых, но не подпорченных плодов получаются самые вкусные компоты.

В свежем виде кизил тоже употребляют редко — чаще его заготавливают на зиму в виде варенья, джемов, компотов и морсов. Эти ягоды хорошо сочетаются с цедрой лимона и апельсина. Некоторые хозяйки добавляют в рецепт кардамон, бадьян, корицу и белый перец.

В Грузии из кизила готовят пряный соус. Ягоды слегка проваривают с сахаром, добавляют чеснок, по пучку измельченного укропа и кинзы, плюс специи по вкусу. Получается универсальная подлива для мясных и овощных блюд.

Редька – вкусное лекарство от простуды

Мы привыкли считать редьку исконно русским корнеплодом. Но, оказывается, французам она известна гораздо дольше — ещё с 9-го века. Правда, на столах она появлялась в самые тяжёлые времена, когда народ массово голодал. В России её прозвали «покаянным овощем» за то, что в дни поста она становилась продуктом номером один. И наши предки знали, что делали — ведь в редьке много витамина C, который незаменим для ослабленного иммунитета. Богата редька и кремнием. Этот минерал повышает прочность самых разных тканей в организме, от стенок кровеносных сосудов до костей. Также в корнеплоде есть вещество сульфорафан, которое обладает противовоспалительным действием и считается полезным для профилактики рака.

Верное средство от кашля, многим знакомое с детства, – чёрная редька с мёдом. Для его приготовления срезают верхушку корнеплода и удаляют сердцевину, формируя чашечку. В неё заливают жидкий мёд и настаивают всю ночь, чтобы мякоть дала сок. Врачи подтверждают: активные вещества в овоще улучшают секрецию бронхиальных желёз, поэтому редьку использовать можно — но только не вместо лекарств, а вместе с ними.

Многие не любят этот корнеплод из-за его специфического горького привкуса. Виной тому – горчичные масла. Больше всего их содержится в круглой чёрной редьке, поэтому она такая острая и резкая, почти как хрен. Маргеланская, она же зелёная, обладает более мягким и довольно приятным вкусом: горечь в ней ощущается не так явно. Она бывает круглой и продолговатой, с плотной кожурой зелёного цвета. Есть ещё дайкон — китайская или японская редька. Белоснежные корнеплоды формой и размерами напоминают упитанную морковь. Они сочные и мягкие, иногда сладковатые на вкус, но едва уловимая горчинка всё же присутствует.

В кулинарии чаще всего применяют зелёные и белые сорта. Тонкие ломтики сырой редьки в Узбекистане подают к плову, а в Армении — к наваристому хашу. В салатах этот корнеплод тоже хорош. Один из них появился благодаря Олимпиаде-80: специально для зарубежных гостей повара придумали рецепт с русским колоритом. Кусочки отварного мяса смешали с обжаренным луком, морковью, редькой, раскрошенным вареным яйцом и сметаной. Удивительно, но известны даже десерты из редьки. Вырезанную мякоть карамелизуют с яблоками в меду с добавлением пряностей и подают в чашечках из тех же корнеплодов — с орехами и кремом на топлёном молоке.

Морковь – секретное оружие против опухолей

Морковь, как не странно это сейчас слышать, не всегда отличалась таким ярким цветом. Она была белой, красной, жёлтой и даже фиолетовой. В такой цветовой гамме её привезли в Европу с Ближнего Востока. И только в 17-м веке селекционеры вывели самый популярный сегодня оранжевый сорт.

Всем известно, что морковка содержит ударные дозы бета-каротина, который в организме преобразуется в витамин A. Он необходим не только для здоровья глаз, но и поддержания иммунной защиты. Чтобы витамин полностью усвоился, морковь лучше есть сырой и в сочетании с жирами — скажем, сметаной, растительным маслом или сливками. Ещё в моркови есть лютеин и зеаксантин — два антиоксиданта, стимулирующие обменные процессы в глазном яблоке и замедляющие возрастные изменения в нём.

Наука подтверждает, что морковь способна противостоять онкологическим заболеваниям. Британские физиологи кормили мышей с диагностированным раком большим количеством сушеных корнеплодов. После этого у лабораторных животных отмечалась положительная динамика. Американские учёные доказали, что регулярное употребление в пищу моркови помогает снижать риск развития рака простаты, желудка и толстой кишки. Всё благодаря особому веществу — каренолу, которое защищает саму морковь от грибков в почве. Вероятно, оно же оказывает противоопухолевое действие.

Как её выбрать и что приготовить? В супермаркетах морковка продаётся как мытой, так и грязной. Считается, что желательно отдавать предпочтение второй, поскольку она никак не обрабатывалась после сбора. Полезнее и вкуснее корнеплоды среднего размера — крупные, как правило, уже перезрели и потеряли много влаги. По возможности лучше брать овощ с ботвой: сочная зелень указывает на то, что корнеплод свежий и не успел залежаться на прилавке.

В повседневных блюдах морковь – всегда на вторых ролях, но это легко исправить. Можно приготовить из неё витаминный салат, нарезав тонкими полосками и смешав с ломтиками апельсина, кедровыми орешками, красной смородиной и измельчённой мятой. Из тёртой моркови, бараньего курдюка, репчатого лука и специй получается оригинальный маринад для шашлыка. На гарнир к нему подают карамелизированные целиком корнеплоды. Ну а на десерт — нечто необыкновенное. Отварную морковь разрезают на несколько частей, удаляют сердцевину, чтобы получились этакие полые цилиндры. Заполняют их сладкой творожной начинкой, панируют в яичной смеси с молотыми сухарями и запекают до хрустящей корочки.