Лучшие продукты для женского здоровья

1. ПЕЧЕНЬ

Этот список нам помогли составить три главных женских специалиста: акушер-гинеколог, косметолог и диетолог. Первая в нашей подборке – печень… Витаминов в ней – море! Но для женщин она особенно важна благодаря железу. Его нехватка может возникнуть и во время беременности, и просто из-за естественных регулярных кровопотерь. Бледность кожи, ломкость ногтей и волос — все эти симптомы железодефицита никого не порадуют. Проблема только в том, что женщины, как правило, печень не очень любят. Потому что образ, навеянный советскими столовыми, у многих возникает неприглядный: пересушенный, жёсткий, как подошва, тёмный кусок чего-то неаппетитно пахнущего...

Приручить этот продукт, на самом деле, не очень сложно. Можно приготовить, например, стейк из говяжьей печени с пюре из цветной капусты. Для этого понадобятся:

Печень говяжья - 200 г

Лук белый (или шалот) -1 /3 луковицы

Цветная капуста - 100 г

Вёшенки - 50 г

Сливки 33% - 30г

Свежий шалфей, петрушка и тимьян - по 3 веточки

Коньяк или виски - 20 г

Сахар - 5 г

Орех грецкий - 15 г

Масло растительное - 20 г

Масло сливочное - 30 г

Чеснок - 1 зубчик

Гранат спелый - 20 г

Соль - 30 г

Перец - 10 г

Уксус бальзамический белый - 7 г

Печень нужно очистить от прожилок и плёнки, выложить в миску с подсоленной водой на 1-3 часа. После нарезать стейки толщиной 2-2,5 см. Обжарить травы, лук, чеснок, грибы в подсолнечном масле. В эту же сковородку выложить стейки и обжарить очень быстро до золотистой корочки. Добавить виски, сахар и рубленную петрушку, посолить. Отдельно отварить цветную капусту до полной готовности, выложить её в блендер и измельчить с добавлением грецкого ореха, сливочного масла и сливок. Выложить на тарелку капустное пюре, сверху печень и грибы, декорировать гранатом и листьями шалфея.

2. ГРЕЧКА

Не так эффективно, но тоже неплохо снабжает организм железом наш номер два — гречка! Которую, как правило, любят все. Кроме железа, эта крупа содержит ещё и лигнин — вещество, снижающее уровень холестерина. В определённом возрасте это становится очень важно. Ну и красоте она тоже помогает! Эксперты-косметологи говорят, что для кожи полезны разгрузочные дни, и гречка тут как нельзя кстати. Она содержит антиоксиданты, которые помогают справиться со стрессом.

Кстати, зелёная, не обжаренная гречка до сих пор в моде! Её адепты уверены — только в таком виде эта крупа приносит настоящую пользу. Вкус, надо признать, довольно странный, нет привычного аромата, но интересные блюда из зелёной гречки существуют. Например, её готовят с вешёнками, со шпинатом в сливочном соусе и с хрустящим жареным луком.

Крупу отвариваем привычным способом — под крышкой, на маленьком огне. Вешёнки разрезаем пополам. Мелко шинкуем шпинат. На раскаленную сковороду наливаем оливковое масло, в которое добавляем дольки чеснока и веточки тимьяна. В ароматную смесь выкладываем грибы и обжариваем их не больше 10 минут. Убираем чеснок, чтобы он не оставил лишнюю горечь. Добавляем шпинат, сливки и оставляем тушиться еще 5 минут. Готовым соусом поливаем нашу кашу, и украшаем жареным луком.

Кстати, гречка, благодаря большому количеству клетчатки, уменьшает риск развития рака — в частности, молочной железы.

3. КАПУСТА

Этим же эффектом обладает и капуста! Причём, все её разновидности. Капустное «оружие» против рака – вещество под названием сульфорафан. Его предшественника глюкорафанина больше всего в брокколи. Профессор Дороти Патак из Университета штата Мичиган изучает эффекты разных капуст уже более 30 лет. Когда-то она заметила, что у женщин в Польше реже, чем во многих других странах, встречается рак груди. Но это вряд ли гены — в США эмигрантки из Польши болеют наравне с другими. Объяснение оказалось таким — в Америке не едят так много капусты, как в Польше, где она (в том числе квашеная) — часть национальной кухни. Съедают её в среднем четырнадцать килограммов в год, против четырёх — в США! Дальнейшие исследования показали, что капуста против рака тем эффективнее, чем меньше подвергалась термообработке. То есть, лучше всего свежая, слегка обжаренная или быстро сваренная... но ни в коем случае не долго тушёная капуста.

А вот тех, кто искренне верит, что она помогает росту груди, придётся разочаровать. Этот пункт научного подтверждения, увы, не имеет. И ведь как всё было бы просто! И пластические хирурги остались бы без работы. Ешь себе килограммами, грудь растёт — все счастливы и довольны…

Что наука знает точно — в капусте много мощных антиоксидантов- полифенолов. Плюс, любая капуста — это минимум калорий! Например, в 100 граммах белокочанной — всего 30 килокалорий, а в пекинской — вообще 16. А пользы сколько! Во-первых, все виды содержат массу пищевых волокон — они отлично очищают организм. Во-вторых, сульфорафан не только борется с онкологией, но и убивает бактерию Helicobacter Pylory — виновницу язвы. А ещё в капусте есть вещество под названием S-метилметионин, иногда его называют витамином U — от слова «ulcus» (язва) — которую он тоже помогает лечить.

Во всех сортах капусты много витамина К, необходимого для свертывания крови. Если плохо заживают раны – это организм сигнализирует о его недостатке. Больше всего К — в белокочанной капусте, а, например, брюссельская — лидер по содержанию еще одного признанного «капустного» витамина — С. И это ещё не всё! В ней содержатся ещё и лютеин и зеаксантин, которые работают как светофильтры, защищающие сетчатку глаза. Чем ярче цвет капусты — тем их больше! А антоцианы — антиоксиданты, которые окрашивают краснокочанную капусту — укрепляют сосуды и защищают сердечную мышцу.

Совет от специалистов: не стоит ограничивать себя каким-то одним видом капусты. У каждого есть свои достоинства — даже квашеную можно! В ней, опять же, много витамина С, который нужен для здоровья и красоты кожи. Исследуются и капустные фитоэстрогены — растительные аналоги главного женского гормона. Считается, что они тоже помогают продлить молодость. Лидер тут опять же брокколи. Модный голливудский вариант её употребления — смузи. Две минуты в блендере — и вы получите чистый витаминный напиток. В который, кстати, вполне можно добавить нашего следующего героя.

4. КЛЮКВА

Эта ягода для женского здоровья просто необходима. Например, научно доказано, что в клюкве есть антоцианы — вещества, которые обладают противовоспалительным эффектом и борются с вредными микробами. Поэтому её активно рекомендуют тем, кого мучают циститы — проблема, распространённая в первую очередь у женщин. Многие препараты от этой болезни делаются именно на основе клюквы. Есть в ней и другие антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами — а следовательно, и с ранним старением.

К тому же, во время беременности они снижают чувство тошноты, и позитивно влияют на гормональный фон. Эти природные соединения называются тритерпеноиды — они не только регулируют гормональный дисбаланс, но и налаживают работу желудка.

Любят клюкву и косметологи. Благодаря всё тому же витамину С она способна улучшать питание сосудов, а, значит — и внешний вид кожи.

5. СПЕЦИИ

А ещё для красоты и здоровья важно есть поменьше соли. И тут приходят на помощь специи! Считается, что толчок эпохе великих географических открытий дали именно они. Это за ними, а не за золотом отправлялись в неизвестность всё новые экспедиции. Так человечество убедилось, что Земля — круглая, а европейцы узнали, что далеко на востоке есть удивительные Острова пряностей. Такое увлечение человечества разнообразными приправами о многом говорит!

Про родную петрушку и укроп, конечно, тоже не стоит забывать, но не вредно и расширять кулинарные горизонты. Вот, например, розмарин: его даже называют приправой долгожителей! Он останавливает воспалительные процессы, а доктор Марк Мосс из британского Университета Нортумбрии доказал и его влияние на память. Кстати, ещё в «Гамлете» у Шекспира Офелия говорила: «Вот розмарин, это для воспоминаний». Наука подтверждает: особенно сильно розмарин действует на так называемую перспективную память, когда надо запомнить последовательность действий на будущее (например, очерёдность приёма лекарств). Всё благодаря тому, что здесь в составе есть вещество под названием цинеол. В сочетании с маслами розмарина оно улучшает работу мозга и даже снижает риск развития болезни Альцгеймера.