Антонов: Россия не намерена атаковать гражданские суда в Чёрном море

Антонов заявил:

«Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда — фальсификация чистой воды».

Дипломат указал на факт того, что России, в отличие от правительства Штатов, не свойственны такие подходы, отметив, что Вашингтон упорно продолжает игнорировать «террористические вылазки своих подопечных в Киеве».

Анатолий Антонов резюмировал, что подобными заявлениями администрация президента США Джо Байдена пытается замаскировать собственную деструктивную деятельность, пытаясь саботировать выполнение взаимоувязанных стамбульских договоренностей и подорвать доверие мирового сообщества к России.