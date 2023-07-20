Антонов: Россия не намерена атаковать гражданские суда в Чёрном море

20:52 2023-07-20

20 июля чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов в пресс-релизе прокомментировал заявление Белого дома о том, что у Москвы якобы есть планы диверсий против гражданских судов в Чёрном море.

Антонов заявил:

«Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда — фальсификация чистой воды».

Дипломат указал на факт того, что России, в отличие от правительства Штатов, не свойственны такие подходы, отметив, что Вашингтон упорно продолжает игнорировать «террористические вылазки своих подопечных в Киеве».

Анатолий Антонов резюмировал, что подобными заявлениями администрация президента США Джо Байдена пытается замаскировать собственную деструктивную деятельность, пытаясь саботировать выполнение взаимоувязанных стамбульских договоренностей и подорвать доверие мирового сообщества к России.