 Яблоньский: Польша помогает Украине, руководствуясь своими интересами

20 июля заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Варшава, оказывая помощь киевскому режиму, руководствуется своими интересами.

Замглавы польского внешнеполитического ведомства утверждает, что каждый пакет помощи, предоставленный Польшей своим союзникам, является не более чем реализацией национальных и государственных интересов Варшавы.

Яблоньский подчеркнул: «Мы поддерживаем Украину в очень широкой сфере, но мы всегда поддерживаем Украину в таких сферах и в таком объеме, как это выгодно для Польши».

Кроме того, Павел Яблоньский призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не демонстрировать агрессию в Тwitter, а проанализировать всю помощь, которую Польша оказала киевскому режиму.