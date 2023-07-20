КБЖУ: считаем правильно

Зачем знать калорийность еды

Калорийность продуктов показывает, сколько энергии получает организм при их переваривании. Поэтому многие подсчитывают (хотя бы приблизительно) количество «съеденных» за день калорий – все-таки от них зависит общее самочувствие.

Полученная организмом энергия расходуется на основные (базовые) процессы жизнедеятельности — дыхание, кровообращение, поддержание температуры тела, работу мозга (даже в состоянии покоя он тратит 400-500 калорий в день). Если мы переживаем яркие эмоции (радость, страх, волнение), мозг становится активнее, и энергозатраты увеличиваются на 20-30%! Удивительно, даже чтение книги обходится организму в 29 калорий, а просмотр телевизора — в 65 калорий в час. Что уж говорить о серьёзной физической активности!

Прежде чем потратить драгоценные калории, их нужно заполучить из еды. При этом главное – не перестараться, иначе лишние калории отложатся в жир и испортят фигуру.

КБЖУ считают при похудении, чтобы создать небольшой дефицит энергии — в этом случае начнут расходоваться жировые запасы. И здесь важно правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Если набирать необходимый калораж из конфет и булочек, вряд ли удастся достичь хорошего мышечного тонуса и здоровья. Также подсчётом КБЖУ озабочен тот, кто стремится нарастить красивый мышечный рельеф — с этой целью делают упор на белки, ограничивая углеводы.

Белки — строители тела

Протеины (они же белки) — строительный материал для нашего тела. Они входят в состав клеточных мембран и принимают участие в образовании волос, ногтей и сухожилий. Протеины в зависимости от своих функций бывают разные. Например, белки гормонов регулируют репродуктивную систему и обмен веществ, белок тироксин влияет на психическое состояние, инсулин контролирует уровень сахара в крови.

Кроме того, протеины защищают организм от вирусов и бактерий, помогают наращивать мышечную массу и переносят с кровотоком важные химические соединения. Гемоглобин транспортирует кислород из лёгких ко всем тканям организма, белки сыворотки крови доставляют к органам витамины, минералы и гормоны.

1 грамм белка — это 4 килокалории. Рекомендуемая норма протеинов в день — от 0,8 грамма на 1 килограмм веса (лучше 1,3-1,5 граммов); для тех, кто интенсивно тренируется — до 2,2 граммов. В процентном соотношении на белки советуют отводить 10-35% от общей суточной калорийности питания.

Белки содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, молочке, орехах, семенах, крупах, бобовых и грибах. Небольшое их количество есть в овощах, фруктах, зелени. Самые протеиновые растительные продукты — кудрявая и брюссельская капуста, шпинат, руккола, брокколи, банан, авокадо, свекольная ботва, картофель.

Жиры — поддержка организма

Жиры — самый концентрированный источник энергии, всего 1 грамм жиров «тянет» на 9 калорий. Не случайно на низкожировых (а особенно на безжировых) диетах у их энтузиастов пропадает жизненный тонус и не бывает сил даже на самые простые повседневные дела. Кроме того, начинают выпадать волосы, кожа теряет упругость, а ногти ломаются.

Жиры принимают участие в синтезе гормонов, кровообращении и построении нервной ткани мозга; они поддерживают лимфатическую систему, помогают усвоению витаминов и микроэлементов. При “сгорании” они дают организму тепло, поэтому на жёстких диетах нарушается ещё и терморегуляция – повышается мерзлявость. Страдают память, концентрация внимания и умственная деятельность, ведь мозг на 40 % состоит из жира.

Но это не значит, что его нужно кормить чем попало – например, трансжирами. Это жидкие растительные масла, которые стали твёрдыми из-за добавления к ним водорода. Они часто содержатся в фабричной выпечке, кондитерских изделиях, полуфабрикатах, майонезах, маргаринах и спредах. Чем меньше в питании трансжиров, тем лучше для фигуры и здоровья. Кстати, рекомендуемая суточная доза жиров — 0,8–1,1 граммов на килограмм веса, при этом общее количество должно быть не выше 30% от калорийности дневного рациона. Полезные жиры содержатся в мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, орехах, семенах, сливочном и растительных маслах, молочных продуктах.

Углеводы — источник энергии

Углеводы, превращаясь в организме в глюкозу, полностью обеспечивают его энергией, необходимой для роста клеток и питания мозга. Они входят в состав многих гормонов, тонизируют нервную систему, принимают участие в создании ферментов и поддерживают иммунитет. Углеводы накапливаются в мышцах и других тканях в виде полисахарида гликогена. Таков стратегический запас энергии для тела.

Углеводы делятся на простые (которые мгновенно усваиваются и повышают уровень сахара в крови) и сложные (они расщепляются медленно, не действуя так резко на уровень глюкозы). Быстрые углеводы — это сахар, мёд, сладости, белый рис, сухофрукты, изделия из белой муки, сладкие фрукты. Медленные углеводы — цельнозерновые продукты, бобовые, не слишком сладкие фрукты, орехи, молочка. Лучше налегать на сложные углеводы — они и насыщают лучше, и не откладываются в жир (если не переедать).

Диетологи и врачи рекомендуют есть по 4 грамма углеводов на килограмм массы тела. Активным людям энергии нужно больше — 5-7 граммов, а спортсменам — 8-10 граммов. Углеводам принадлежит около 45-65% рекомендуемой калорийности — при таком соотношении организму хватит энергии сполна. В одной калории содержится 4 грамма углеводов. Найти их можно в пище растительного происхождения — в злаках, крахмалах, фруктах и овощах, в молочных продуктах.

Кто впервые придумал формулу расчёта калорийности

Первая формула расчёта калорийности (её называют формулой Харриса-Бенедикта) была разработана в 1919 году ботаником Джеймсом Харрисом и диетологом Франческо Бенедиктом. Она до сих пор актуальна— правда, с небольшими поправками.

В 1990 году американские нутрициологи во главе с Марком Миффлином и Сатико Сан-Жеор исследовали метаболизм 498 добровольцев в возрасте от 19 до 78 лет, а результаты эксперимента опубликовали в Американском журнале клинического питания. Статья называлась «Новое уравнение для определения расхода энергии здоровыми лицами в состоянии покоя». Учёные немного дополнили расчёты Харриса и Бенедикта и округлили некоторые дроби до целых чисел. Сейчас Американская ассоциация диетологов использует именно эту упрощённую формулу.

Как рассчитать калорийность рациона

Для начала определяется базовый метаболизм — то есть, количество энергии, необходимой организму для работы всех органов и систем в течение дня.

Формула для мужчин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) — (5 × возраст в годах) + 5.

Формула для женщин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) — (5 × возраст в годах) — 161.

Далее выбираем коэффициент активности: 1,2 (малоподвижный образ жизни), 1,375 (лёгкие физические нагрузки, прогулки в течение дня), 1,46 (хорошая активность каждый день, тренировки 4-5 раз в неделю), 1,55 (тренировки, прогулки, физический труд 5-6 раз в неделю), 1,72 (высокая физическая активность 6-7 раз в неделю), 1,9 (несколько тренировок в день, как у спортсменов при подготовке к соревнованиям).

Теперь умножаем базовый метаболизм на коэффициент активности и получаем калорийность, необходимую для поддержания существующей массы тела. Например, женщина 40 лет весом 50 килограммов и ростом 160 сантиметров, дважды в неделю посещающая бассейн, нуждается приблизительно в 2116 калориях ((10 х 50) + (6,25 х 160) - (5 х 40) - 161) х 1,375).

Для потери лишних килограммов надо создать дефицит калорий, а уж каким он будет, зависит от желаемой скорости сброса веса. Если худеть «с чувством, толком, расстановкой» и не спешить, достаточно снизить калорийность на 10-15 %. В таком случае будет меньше вероятность срыва, но придётся запастись терпением. Умеренный дефицит калорий в 20-25% — самый оптимальный для тех, кто не любит ждать, но при этом не хочет голодать. Ну а самые нетерпеливые решаются урезать питание на 25-30 %, чтобы поскорее вернуть фигуру своей мечты. Такой метод хорош для тех, кому нужно сбросить слишком большой вес — правда, диетологи не рекомендуют практиковать подобное больше месяца. После стоит перейти на умеренный дефицит калорий — до тех пор, пока весь лишний вес не растает. А потом можно и увеличить калорийность питания.

Впрочем, это делать необязательно: учёные уже не раз проводили эксперименты на животных, ограничивая их в калориях. Они с удивлением наблюдали, что низкокалорийный рацион улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. Люди-долгожители тоже едят немного — калорийность их питания, как правило, около 1800-1900 калорий.

Как считать калории?

Для этого придётся обзавестись кухонными весами, расчёты «на глаз» можно оставить до тех времён, когда идеалы достигнуты и нужно просто поддерживать вес. Сейчас существует множество мобильных приложений для подсчета калорийности питания. Некоторые из них даже имеют опцию «добавить блюдо в меню», что удобно для приготовления сложных блюд. Зачем искать в интернете калорийность борща, когда проще один раз ввести рецепт с точным количеством ингредиентов? Кстати, продукты принято взвешивать в неприготовленном виде.

Считаем БЖУ

Существуют разные подходы к соотношению белков, жиров и углеводов в рационе. Это зависит от типа диеты, уровня спортивной нагрузки и целей человека. Для поддержания веса некоторые диетологи рекомендуют соотношение (в процентах) 30/20/50, для похудения — 30/30/40, для сушки и рельефа — 50/20/30. Интересно, что мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения несколько отличается от современных диетических рекомендаций — 10-15% белков, 15-30% жиров и 55-75% углеводов.

Однако исследование 2005 года показало, что люди, получавшие 30% калорий из белка, ели в день на 441 калорию меньше. В эксперименте 2011 года потребление 25% дневных калорий из протеинов уменьшило навязчивые мысли о еде на 60%, а желание поесть перед сном — на 50%.

А теперь непосредственно о формуле расчёта. Вернемся к описанному выше примеру о 40-летней женщине, которая два раза в неделю ходит в бассейн. Она хочет поддерживать свой вес, поэтому выбирает соотношение БЖУ 30/20/50. Для упрощения убираем нули, получается 3+2+5=10 частей. Далее суточную калорийность 2116 делим на 10 частей и узнаём, что одна часть соответствует 211,6 калориям.