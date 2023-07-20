Кабачки, цукини, баклажаны: в чем разница

Исторические корни

Кабачок и цукини – действительно близкие родственники. Они принадлежат к виду тыква обыкновенная семейства Тыквенные. Название кабачка происходит от турецкого “kabak”, а цукини – от итальянского “zucca”. И оба слова переводятся как тыква.

Кабачок первым стали выращивать индейские племена Центральной Америки примерно 5 тысяч лет назад. Правда, в пищу долгое время шли только семена. В Европу эту культуру привез Христофор Колумб в 15-м веке. Поначалу заморский овощ использовался в качестве декоративного растения и особого гастрономического интереса не вызвал.

Благодаря итальянским селекционерам, спустя пару столетий кабачок приобрел младшего брата – цукини. К этому времени он и сам получил широкое распространение и многим пришёлся по вкусу. Ну а в Россию он попал лишь в 19-м веке из Греции и Турции. Цукини появился у нас примерно в это же время.

На вкус и цвет

В чём же разница между кабачком и цукини? Кабачки крупнее, бывают светло-зелёными, белыми и ярко-желтыми. Цукини – поменьше и кожура у них тёмно-зелёная.

У кабачков мякоть рыхлая и водянистая, с большим количеством крупных семечек. Перед приготовлением от них лучше избавиться, особенно, если это крупные плоды. У цукини мякоть более нежная и упругая. Семечки в ней тоже есть, но они такие мелкие, что почти не ощущаются в блюдах.

Кабачки довольно неприхотливы в уходе и менее чувствительны к воздействию плесневых грибков. Дождливое лето для них не станет испытанием. Цукини, напротив, привыкли к тёплому, мягкому, в меру влажному климату Средиземноморья – и в наших широтах им требуется более внимательный уход. Спелый кабачок можно есть сырым. А вот полностью созревший цукини требует лёгкой термической обработки.

Кабачок и цукини: что полезнее

Они во многом схожи по составу, но различия всё же есть. В первом чуть больше углеводов, во втором – растительного белка. Витаминов A, группы B, K и PP в обоих овощах почти поровну. Зато по запасам витамина C цукини превосходит кабачок вдвое. Но важно помнить, что при воздействии температуры аскорбиновая кислота разрушается.

Среди макроэлементов особый интерес представляет калий, необходимый для здорового сердца и эластичных сосудов. В кабачке около 9,5% суточной нормы минерала, тогда как в цукини – 18%. Учёные факультета питания из университета Бразилиа провели исследование, чтобы выяснить, как влияет способ приготовления на питательные свойства овощей. В нём приняли участие морковь, брокколи, кабачок и цукини. Образцы варили обычным способом, готовили на пару и в микроволновке, запекали в духовке. В цукини содержание калия снижалось при любой обработке. Кабачок сохранял ценный минерал в полном объеме только если его варили.

Кроме того, в составе кабачка содержится суточная норма марганца. Тогда как у его брата этого микроэлемента нет совсем. А он необходим нашему организму – для поддержания мышечной и костной ткани, обменных процессов и выработки гормонов. Ещё он помогает лучше усваиваться белкам и углеводам, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет заживление ран.

Нельзя не упомянуть и о том, что кабачок, в отличие от цукини, содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, важные для здоровья глаз. Доказано, что если в меню часто присутствует кабачок, то у едоков снижается риск развития возрастных заболеваний (в первую очередь – катаракты). Стоит уточнить, правда, что большая часть этих веществ содержится в кожуре овоща.

Кулинарные тонкости

Кабачок и цукини – продукты универсальные. Из каждого можно приготовить полноценное меню, от закусок до десертов. Но при этом есть рецепты, в которых каждый из овощей ярче раскрывает вкусовые качества. Многие делают из них овощные оладьи. Опытные хозяйки уверяют, что лучше использовать цукини, поскольку они не такие водянистые. А из кабачков хорошо готовить блинчики. Главное, натереть их на мелкой тёрке, хорошенько отжать от лишней влаги и равномерно перемешать с классическим блинным тестом, но только без сахара.

Шеф-повара советуют для классического французского рататуя брать цукини. Если быстро обжарить тонкие ломтики на раскаленной сковороде, то они сначала впитают масло, а затем отдадут назад. При этом они сохраняют текстуру и приятно хрустят на зубах. А вот кабачки, с их пористой рыхловатой мякотью, словно созданы для супов-пюре. Чтобы овощи вобрали в себя вкусы других ингредиентов, можно сначала обжарить их с чесноком и луком-шалот, а затем влить и выпарить на медленном огне полстакана белого вина.

Сырой кабачок можно класть в салаты. И здесь тоже есть хитрости! Вначале плод нарезают крупными ломтиками, смешивают с нашинкованной свежей зеленью, добавляют немного винного или яблочного уксуса, по щепотке соли и сахара. Дальше нужно промариновать кабачок с полчаса. Уже в таком виде можно его подавать, а ещё лучше – добавить в салат из сезонных овощей.

Баклажан: ещё немного истории

Баклажан не приходится роднёй ни кабачку, ни цукини. Он принадлежит к семейству паслёновых, так же как картофель, томат и перец. Родиной овоща считается Восточная Индия – там его выращивали с древних времён. Арабы привезли его в Афганистан и Иран, а персидские торговцы распространили по Южной Европе и Северной Африке.

Греки и римляне окрестили баклажан «яблоком бешенства», так как считали, что он вызывает помутнение рассудка. Только спустя несколько столетий его стали понемногу разводить – правда, только в медицинских целях. Знахари лечили отваренными плодами зубную боль, а порошком из высушенных листьев – подагру. И лишь в 19-м веке овощ стали употреблять в пищу.

В России с баклажанами познакомились в 17-18 веках, хотя признавать не спешили довольно долго. Вот и сегодня «синенькие» (так называют их на юге) уступают в популярности кабачкам. Объяснение очень простое: их вырастить на наших грядках намного проще – баклажаны всё-таки любят тепло. Хотя селекционеры уже над этим работают. Например, в Центральном ботаническом саду Новосибирска вывели гибрид овоща «Сибирский аргумент», которому даже холода не страшны.

Кстати, название «синенький» никак не связано с цветом плодов – ведь баклажаны бывают разных оттенков, в зависимости от сорта и степени зрелости. Согласно одной версии, баклажаны прибыли в Одессу из Китая, что в переводе на иврит звучит как «Син». Отсюда и название, которое прижилось в южных регионах страны.

Баклажан и кабачок: кто тут самый полезный

Раз уж кабачок и цукини – родственники, то сравнивать баклажан будем со старшим братом. По питательным веществам расхождения у них такие: в баклажане в 2 раза больше растительного белка, и в 2,5 раза – пищевых волокон. Примечательно, что содержание полезных элементов в овоще может меняться. Испанские учёные проводили эксперимент с разными сортами. Одни выращивали на открытом грунте, другие – в теплице. Оказалось, что овощи, выращенные в естественных условиях, содержат больше углеводов, витамина C и антиоксидантов.

Если говорить о минеральном составе, то в баклажане много меди и молибдена. Медь отвечает за синтез ферментов, задействованных в важнейших биохимических реакциях. Она также поддерживает выработку гормонов и некоторые функции мозга. Молибден улучшает состав крови, помогает усваиваться витаминам, служит профилактикой подагры.

Пожалуй, только один у баклажана недостаток – его аллергенные свойства. Учёные ещё в середине прошлого века обнаружили, что этот овощ способен «запускать» развитие дерматита, если у человека есть к нему предрасположенность. А некоторые виды белков в его составе вызывают пищевую аллергию. Вот почему овощ не стоит давать маленьким детям.

Кабачок, напротив, врачи рекомендуют использовать в качестве первого прикорма. Исследования, проведенные в Бирмингемском университете Великобритании, подтвердили, что он не представляет никакой угрозы для здоровья грудных малышей. Более того, если постепенно вводить его в рацион вместе с другими овощами, то отлучение от грудного вскармливания происходит более плавно и безболезненно.

Мифы о вреде баклажана

Многие не любят баклажан за горький привкус. Его даёт соланин – типичный для паслёновых растительный алкалоид, безвредный в умеренных количествах. Чтобы избавиться от горечи, наши мамы и бабушки вымачивали кусочки баклажана в воде или пересыпали их солью. Сейчас необходимость в этом отпала. Селекционеры постарались, и теперь в современных сортах соланина практически нет.

Согласно ещё одному расхожему мнению, баклажан выводит из организма железо, поэтому овощ якобы нельзя употреблять в пищу тем, кто страдает от анемии. Это тоже не соответствует действительности. Дело в том, что при нормальном уровне железа организм усваивает из пищи не больше 15% этого микроэлемента. Он может плохо всасываться из-за проблем с желудочно-кишечным трактом или недостаточной выработке гормона гепсидина, так что баклажаны тут ни при чём.

Вкусный баклажан: рецепты со всего света

Баклажан, как и кабачок – продукт многогранный. Рулетики, соте, пряную икру и другие популярные блюда знают и любят многие. А как приготовить овощи по-ресторанному изысканно и по-домашнему вкусно? Вот несколько примеров…

Национальная израильская закуска бабагануш делается легко и быстро. Баклажаны запекают с кожурой, мякоть выдавливают и пюрируют, смешивают с чесноком, кунжутной пастой и пряностями. Получается что-то вроде паштета, который можно намазывать на ломтики подсушенного хлеба.

Визитная карточка кавказской кухни – яркое пряное рагу аджапсандал. Готовят его из жареных баклажанов и других овощей с добавлением большого количества свежей петрушки, кинзы и орегано. Подают блюдо как горячим, так и холодным.

Главный турецкий летний хит – имам баялды, что можно перевести как «имам упал в обморок». Это лодочки из баклажанов, наполненные рисом и овощами. Главная изюминка заключается в том, что лодочки жарят во фритюре. А чтобы удалить излишки жира, их обрабатывают паром.

Греки тоже нашли интересное применение баклажану – они добавляют его в свою любимую мясную мусаку. Здесь сочный фарш в соусе бешамель чередуется со слоями овощей. А для придания выразительного вкуса в начинку кладут сладкие специи, такие как корица и мускат.