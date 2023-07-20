Топ-5 продуктов для поджелудочной железы

Что есть, чтобы не болеть?

Как уже понятно по названию, поджелудочная железа расположена позади желудка, у двенадцатиперстной кишки. В организме она выполняет важную функцию — вырабатывает ферменты для переваривания белков, жиров и углеводов. Прежде всего это трипсин, химотрипсин, панкреатическая липаза и амилаза. Кроме того, поджелудочная железа синтезирует гормоны инсулин и глюкагон, которые регулируют уровень сахара в крови.

Помешать правильной работе этого важного органа могут вредные привычки и нездоровая еда. В результате воспалительного процесса просвет в двенадцатиперстной кишке блокируется, пищеварительные ферменты, которые должны выбрасываться в кишечник, остаются в поджелудочной железе и разрушают её. Так развивается острый панкреатит, переходящий в хронический.

Но поджелудочная железа чутко реагирует на пищу. И если есть то, что ей нравится, то можно избежать воспаления или даже облегчить симптомы болезни. Конечно, невозможно только за счет питания излечиться полностью, если ситуация критическая, но снизить нагрузку на орган и помочь ему исправно выполнять свои обязанности — вполне реально. Какие продукты рекомендуют диетологи? Вот вам первая пятёрка из этого списка!

Корень куркумы

Корень куркумы — популярная пряность, которая пришла к нам из индийской кухни. Из-за природного красителя куркумина она отличается ярким жёлто-оранжевым цветом. Но важно другое: куркумин обладает противовоспалительными свойствами.

Исследования китайских учёных из Шаньдунского университета показали, что у лабораторных мышей это вещество может уменьшать воспалительные процессы при остром панкреатите. А в эксперименте онкологов из Италии мышей с раком поджелудочной железы сажали на диету с содержанием куркумина в рационе. В результате, через шесть недель опухоли уменьшились. Учёные продолжают работу в этом направлении. И вполне возможно, вскоре появятся препараты для лечения поджелудочной на основе куркумина.

Поскольку куркума – это специя, добавлять её можно в самые разные блюда. Она придаст красивый золотистый оттенок картофельным оладьям, творожной запеканке, рассыпчатому рису с разноцветными овощами, пышному омлету с сыром и ветчиной, густой чечевичной похлебке. Десертам куркума тоже придаст изюминку, будь то лимонные маффины, ванильные творожные булочки или бананово-ананасовый коктейль.

Зеленые овощи

Некоторые зеленые овощи (брокколи, шпинат, артишоки, петрушка, сельдерей) содержат природный антиоксидант апигенин, известный противовоспалительным и противораковым эффектом. В ходе эксперимента греческие исследователи добавляли это вещество в корм для лабораторных кроликов, больных панкреатитом. Выяснилось, что апигенин запускает регенерацию поврежденных очагов поджелудочной.

Капуста брокколи хорошо проявила себя в лечении грызунов с сахарным диабетом. В эксперименте с крысами водный экстракт брокколи уменьшал у хвостатых подопытных чрезмерно высокий уровень сахара в крови и замедлял процессы разрушения клеток в тканях поджелудочной железы.

Многие, мягко говоря, недолюбливают брокколи за её горьковатый привкус и специфический запах. А зря! Из нее готовят простые и вкусные блюда. Достаточно, например, обжарить зелёные соцветия в кляре из яиц, молока и молотых сухарей. Из брокколи, шпината и сельдерея получаются отличные крем-супы. Можно также запечь эту капусту с мясным фаршем, кусочками куриного филе или овощным ассорти под сырной корочкой. Брокколи украсит собой любые салаты — особенно гармонично она сочетается с креветками, красной рыбой, картофелем, томатами черри, молодой кукурузой и чесноком.

Натуральный йогурт

Дисбактериоз, то есть, нарушение микрофлоры кишечника, может негативно сказаться и на поджелудочной железе. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, надо восстановить в кишечнике здоровую среду. С этим неплохо справляется натуральный йогурт с активными пробиотическими культурами — отличный источник полезных бактерий. Если есть его регулярно, защита поджелудочной железе будет гарантирована.

Научные эксперименты продемонстрировали, что при частом употреблении йогурта содержащиеся в нём пептиды помогают эффективнее и быстрее переваривать пищу. В результате нагрузка на поджелудочную железу снижается.

Хорошо, что натуральный йогурт — продукт самодостаточный. Добавил к нему горсть спелых летних ягод и капельку мёда — и уже готов лёгкий полезный десерт! Но это, конечно, ещё не всё. На основе йогурта замешивают тесто, из которого получаются воздушные оладьи, ажурные блинчики, бисквиты и кексы с сухофруктами. Кроме того, повара используют этот кисломолочный продукт в соусах. Мятно-йогуртовая заправка в салатах часто заменяет майонез. Подлива из йогурта, лайма и чеснока идеальна для белого и красного мяса. Турецкий хайдари на основе йогурта, мяты и укропа можно намазывать на ломтики хлеба или подавать с овощами-гриль.

Тыква

Тыква отличается противовоспалительными свойствами и тоже полезна для пищеварения. Она улучшает работу поджелудочной железы и помогает ей восстанавливаться быстрее.

Китайские учёные получили из её мякоти водорастворимый полисахарид. А затем опробовали его действие на кроликах с сахарным диабетом. За 21 день уровень глюкозы в крови у животных восстановился, и началась регенерация повреждённых островков Лангерганса. Эти участки поджелудочной железы были названы в честь открывшего их в 1868 году патологоанатома Пауля Лангерганса. Они представляют собой скопления эндокринных клеток, вырабатывающих гормоны — в том числе и инсулин. Если они перестают выполнять свои функции, начинаются серьёзные проблемы со здоровьем, и больному приходится делать инъекции инсулина.

Кстати, тыква — универсальный овощ, для которого в любом виде блюд найдется место. На завтрак можно приготовить яркие тыквенные оладьи или молочную кашу с тыквой, яблоком и корицей. К обеду сделать густой тыквенный суп на сливках с хрустящими домашними сухариками. Ну а на ужин запечь тыкву в духовке со свининой и пряностями. Ещё её добавляют в теплые салаты, пасту, плов, овощные и мясные запеканки, соусы. Сладкие сорта подходят для десертов — например, для открытых пирогов, цукатов, суфле, муссов, конфитюров и желе.

Черника

Фрукты и ягоды с фиолетовой кожурой содержат растительные пигменты — флавоноиды и антоцианы. Антоцианы обладают мощными антиоксидантными свойствами и помогают организму справляться с различными заболеваниями. В том числе, болезнями поджелудочной железы. Показательны исследования, в которых приняли участие более 100 000 американцев. Эксперименты продемонстрировали, что включение в меню продуктов с высоким содержанием антоцианов (особенно из черники) помогает снижать риск развития диабета II типа.

Важно, что растительные пигменты благотворно влияют на b-клетки поджелудочной железы, отвечающие за синтез инсулина. Флавоноиды регулируют их работу и стимулируют восстановление — к такому выводу пришли американские ученые из Вирджинии. Есть надежда, что подобные открытия помогут создать новые лекарства для лечения сахарного диабета.

Ягоды черники отлично смотрятся практически в любых десертах: например, в йогуртовом мороженом или холодном французском десерте парфе из густых сливок с ягодами. Из черники получается хорошая начинка для пирогов, блинов, ватрушек, вареников и шарлоток.