Топ-5 продуктов в дорогу

Поезд отправляется!

Мы проведём походный эксперимент в поезде, следующем по маршруту из Москвы в Екатеринбург. Ехать придётся больше суток, и за это время легко проголодаться! Состав ещё у перрона, а на столе у окошка уже лежат привычные продукты… Точно ли с ними всё будет в порядке? Мы спросили мнения экспертов с кафедры технологии продуктов питания МГУТУ – Московского государственного университета технологий и управления. Ответ заставил нас насторожиться: специалисты рекомендуют учитывать, что температурный режим в вагоне поезда не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к хранению многих продуктов — обычно это +5 градусов в течение определенного (и скорее всего недолгого) времени.

Впрочем, сутки – не такой большой срок, так что скрестим пальцы на удачу, а для проверки сдадим на микробиологическое исследование королеву дорожного стола — курицу-гриль, купленную здесь же, на вокзале. Узнаем, не станет ли этот продукт опасным всего через несколько часов, проведённых вне холодильника. А пока ждём результатов, представим альтернативную, здоровую и безопасную пятёрку продуктов в дорогу по рекомендациям диетологов.

Орехи и сухофрукты

Смеси орехов и сухофруктов — стоят дорого, но цену свою оправдывают. Они не только утоляют голод, но и приносят массу пользы! Грецкие, миндаль, изюм, курага и другие — всё это источник полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и микроэлементов.

Жирные кислоты из состава орехов и полезный белок растительного происхождения создадут все условия для чувства сытости, и оно будет достаточно долгим — за счёт отсутствия простых углеводов в составе. Они содержатся в таких продуктах, как белый хлеб или печенье и неизменно приводят к колебаниям уровня сахара в крови и вспышкам голода.

Механизм поддержания чувства сытости полезными жирами довольно хорошо исследован учёными. Например, медики из Вагенингенского университета в Нидерландах сообщают в своей работе, что поступление, всасывание и синтез жирных кислот контролируются с помощью специальных рецепторов, которые преобразуют их в сигнальные молекулы. Они вмешиваются в физиологические процессы, регулирующие аппетит и насыщение. Кроме того, богатые жирами продукты содержат довольно много калорий. В ходе эволюции это стимулировало развитие механизмов вознаграждения в мозге, в которых жирные кислоты в сочетании с углеводами (которые мы возьмём из сухофруктов) играют большую роль.

Ну и важно, конечно, что орехи и сухофрукты — это продукт, который удобно брать с собой, в контейнере или просто пакетике. Но не стоит забывать о калориях: в пути можно есть сколько угодно — за пару дней ничего не случится. Но потом лучше ограничить себя парой горсточек в день.

Консервы

Впрочем, орехи — это скорее перекус. В качестве чего-то более существенного стоит иметь в виду консервы. Они изначально и были разработаны для того, чтобы употреблять в пищу там, где люди не могут готовить — в походных условиях, в дороге. Плюс этого продукта в том, что при его употреблении мы не рискуем получить пищевое отравление.

Современные консервы очень разнообразны — паштеты, овощные и фруктовые ассорти, привычная рыба. И не стоит бояться консервантов — главным способом сохранения там обычно выступают просто термическая обработка и герметичная упаковка. Вреда нет — разве что излишняя соль. Хотя и пользы тоже остаётся немного… кроме разве что рыбы, которая и в виде консервов — хороший источник омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердце. Исследования подтверждают, что эти вещества значительно снижают риск внезапной смерти, вызванной сердечными аритмиями, и смертности от всех причин у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Тем, кто следит за фигурой и употреблением ежедневной рекомендуемой нормы белка, стоит обратить внимание на нежирные рыбные консервы в собственном соку или в томатном соусе. Тунец, кальмар — это всё может быть достаточно вкусным, при этом низкокалорийным, сытным и легко открывается за секунды.

Хлебцы

Продукт под номером три из нашего списка — хлебцы из цельнозерновой муки. Конечно, калорий в них может быть даже больше, чем в обычном хлебе, но зато хранятся они гораздо лучше — за счёт удаления влаги.

Если это цельнозерновой продукт (на этикетке которого будут обозначены мука ржаная обдирная или зерна ржаные с добавлением, например, зерен подсолнечника или льняных семян) — то это вполне достойная еда, которая даёт нам и здоровье, и энергию. В цельнозерновой муке довольно много клетчатки — и крупные исследования постоянно демонстрируют связь её высокого потребления с существенным снижением риска развития диабета 2 типа — на 20-30%. Причём, речь идёт именно о цельных зёрнах и нерастворимых зерновых волокнах.

Еда быстрого приготовления

Ну а если в пути захотелось горяченького, то тут спасёт еда быстрого приготовления. И не подумайте, что мы советуем что-то вредное — ничего страшного не случится, если вы изредка будете заваривать себе лапшу. Многие ругают её за глутамат натрия — но вещество это, как показывают последние научные работы, в съедобных количествах совершенно безопасно. Ну а если вам не нравится вкус этой лапши или она кажется слишком солёной, просто не добавляйте приправу из пакетика или сыпьте совсем немножко.

Другой хороший вариант – быстрая овсяная каша. Залил кипятком – и готово. В ней тоже есть клетчатка, которая поднимает настроение, повышая уровень серотонина. Плюс её регулярное употребление помогает снижать уровень вредного холестерина — для тех, кто за этим следит, это важный нюанс.

Детское питание

Ну и, наконец, продукт, который может показаться безвкусным, но вот сомнений в его полезности и безопасности точно нет — это детское питание. Оно очень удобно тем, что надёжно, питательно и сбалансированно. Чуточку подсолить — и вперед! Курица с добавлением овощей или просто овощные консервы с добавлением рыбы или с добавлением мяса — хорошая еда, гарантированно свежая.

Итак, вот ещё раз наши близкие к идеалу рекомендации. В дорогу лучше всего взять смеси орехов и сухофруктов, консервы, хлебцы, быструю лапшу или кашу, либо детское питание.