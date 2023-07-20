Фрукты и овощи, которыми стоит закупиться в конце лета

Виноград – чтобы мыслить ясно

Виноград любых сортов – сокровищница антиоксидантов. Эти вещества снижают риск онкологии и не дают клеткам в нашем организме разрушаться от стрессов и погрешностей в здоровом питании. В зрелых плодах может содержаться около 1600 антиоксидантов, а наиболее изученным и мощным из них считается ресвератрол. Многочисленные исследования показывают, что биологически активные соединения, содержащиеся в винограде, способны на многое. Итальянские учёные из Мессинского университета провели эксперимент. Они отобрали 111 пожилых людей и разделили на две группы. Первая три месяца подряд получала пищевую добавку на основе винограда, а вторая — плацебо. Контрольное обследование показало, что у многих участников первой группы улучшились память, внимание и реакция. А еще учёные обнаружили, что активные вещества в составе ягод повышают тонус речевой мускулатуры после инсульта.

Как его выбирать и что приготовить?

Первыми созревают такие сорта, как тойфу, кодрянка, мускат (как правило, к концу июля). В начале августа на прилавках появляются урожаи из Кубани и Узбекистана. Любимый многими кишмиш – лишь на исходе лета. Ягоды спелого винограда должны быть блестящими и гладкими, а ветки – упругими. Если грозди выглядят вялыми и подсохшими, значит, срок их хранения подошёл к концу и местами они уже начали портиться.

Опытные хозяйки готовят на зиму мочёный виноград с хреном и чесноком. Получается оригинальный соус к мясу и птице, похожий на сливовый ткемали. Для пикника можно сделать шарики из мягкого сыра с ягодами внутри и обсыпкой из дробленых орехов. Иногда виноградом фаршируют курицу, дополняя начинку ломтиками лимона и веточками розмарина. Ну а в качестве десерта хороша пастила из бананов и винограда.

Груша – полезный и лёгкий десерт

Летние груши – кладезь полезных элементов. В них содержатся витамины C, E, K, B2 и B6, а также есть железо, калий, магний и кальций. Богата груша и флавоноидами. Эти природные пигменты, придающие плодам окраску, наделены к тому же ценными для нашего здоровья свойствами. Они улучшают эластичность кровеносных сосудов, ускоряют восстановление после травм, снимают воспаления слизистой желудка, помогают легче переносить стрессы.

Грушу вполне можно назвать диетическим фруктом: в 100 граммах сочной мягкости содержится всего 58 килокалорий.

Как выбрать и что приготовить?

Ароматные азербайджанские груши созревают в начале августа. Они крупные, мягкие, с тонкой гладкой кожурой. Насыщенный душистый аромат без ноток брожения – ещё один верный признак зрелости. Правда, такое благоухание присуще не всем сортам, так что лучше попробовать груши перед покупкой – если, конечно, представится такая возможность.

Кроме традиционных джемов, варенья и компотов, из груш можно приготовить, например, фруктовые чипсы или сахарные цукаты. Этот фрукт органично дополняет свинину и говядину – такое сочетание подойдет для мясных рулетов с фруктово-сырной начинкой. В салатах груша тоже смотрится неплохо: особенно, если её карамелизовать в сливочном масле с тростниковым сахаром. Гармонирует она и с куриной печенью, голубым сыром, орехами и виноградом.

Баклажан – для крепких костей

Трудно представить летнее меню без баклажанов. Этот овощ богат витаминами А, Е , К и С, а также главными «сердечными» минералами – калием, натрием и магнием. А кремния (который, кстати, улучшает состояние волос, ногтей и кожи) — почти 97% суточной нормы в 100 граммах!

Врачи и диетологи говорят, что регулярное употребление баклажанов уменьшает вероятность развития остеопороза — при этом заболевании кости теряют прочность и чаще подвержены переломам. Биологически активные вещества в составе овоща благотворно влияют и на сосуды головного мозга. При диабете (и для его профилактики) баклажаны тоже будут полезны. Эти летние плоды понижают уровень сахара и не нагружают поджелудочную железу.

Как выбрать и что приготовить?

В августе на рынках и в супермаркетах появляются отечественные баклажаны. Гурманы рекомендуют покупать чуть недозрелые овощи – они нежнее по текстуре и в них меньше семян. Многие не любят баклажаны из-за того, что они горчат и как губка впитывают масло. Это легко исправить, замочив нарезанные кусочками овощи в солёной холодной воде на 15-20 минут. А чтобы они не расползлись в сковороде, можно обдать их кипятком.

Порадовать близких можно, например, лазаньей с мясным фаршем, где полоски баклажанов заменяют традиционные листы из теста; пёстрым рагу с оливками, каперсами и сочными томатами; или лодочками с начинкой из морской рыбы, тёртого сыра и букета средиземноморских специй.

Болгарский перец – на пользу иммунитету

Болгарский перец – ценный подарок иммунитету! В 100 граммах этого красочного овоща содержится больше двух суточных норм витамина C, примерно две трети нормы витамина A и с десяток важнейших антиоксидантов. В красном перце, например, есть важные для здоровья глаз лютеин и зеаксантин. Канадские ученые из Научно-исследовательского центра пищевых продуктов нашли подтверждение тому, что они снижают риск развития катаракты более чем на 40%. Красный перец будет полезен и при анемии – заболевании, при котором падает уровень гемоглобина в крови.

Как выбрать и что приготовить?

В начале августа сладкий перец продают практически везде, бери – не хочу. Кожица у спелых стручков блестящая, гладкая и чистая, а на ощупь они плотные и упругие. Полезнее всего, конечно, есть их в свежем виде – даже при слабой термической обработке количество витамина C значительно уменьшается… Но и коллекция заготовок на зиму без перцев будет неполной! Классику вроде яркого лечо можно разбавить перцами, фаршированными корейской морковкой или капустой.

А что можно приготовить уже сейчас? Конечно же, лёгкие освежающие салаты. Сладкий перец хорошо дополняет любые овощи, свежую зелень, домашний сыр, оливки и орехи. Интересное сочетание получается с яблоком и авокадо. А если запечь и измельчить мякоть в блендере, можно сделать изысканный крем-суп.

Лисички – от возрастных заболеваний

Грибы отлично дополнят овощную историю — тем более, если это лисички. В них содержится больше половины суточной нормы витамина D, есть витамины C, PP, A, B2, B5. По запасам микроэлементов лидирует хром – его количество тоже близко к половине рекомендуемой суточной нормы. Он помогает выводить соли тяжелых металлов, доставляет кальций к костям, участвует в выработке гормонов.

Одно из ценных свойств лисичек обнаружили иранские ученые из Научно-исследовательского центра фармацевтической науки. Они выявили в составе грибов антиоксиданты, способные снижать риск гипертонии, ишемии сердца и болезни Альцгеймера. А португальские учёные нашли полисахариды, которые в комбинации с антиоксидантами предотвращают развитие злокачественных форм рака.

Как выбрать и что приготовить?

Сезон лисичек начинается как раз в августе. Самое прекрасное в них то, что они редко бывают червивыми. Опытные собиратели считают, что мелкие экземпляры предпочтительнее – у них более насыщенный вкус и ярче выражен аромат, да и мякоть плотная и упругая.

На зиму лисички сушат, маринуют, засаливают и делают из них икру. Иногда их замораживают – сырыми или слегка отваренными. В первом случае они могут дать горчинку. Чтобы её убрать, нужно замочить оттаявшие грибы в подсоленной воде на несколько часов. Из лисичек можно приготовить, например, салат с цуккини и вялеными томатами, жульен с рикоттой и креветками или ароматный грибной суп. Вегетарианцы порадуются стейку из цветной капусты с лисичками в сливочном соусе. А мясоедам придутся по душе медальоны из свинины с золотистыми ломтиками картофеля и лисичками.