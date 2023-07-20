Топ-5 способов, как использовать греческий йогурт

При чём тут Греция?

Да, он называется «греческий», но это вовсе не означает, что его делают только в Греции. Схожие способы приготовления были популярны не только в Средиземноморье, но и на Ближнем Востоке, в Средней и Южной Азии. Главный плюс этого кисломолочного продукта был в том, что он мог больше суток храниться в отсутствии холодильников. Традиционно его делали исключительно из овечьего молока, сейчас производят и на основе коровьего или козьего, а в некоторых регионах Ближнего Востока в ход идет и верблюжье.

Почему же йогурт получил такое название? По одной из версий, это произошло благодаря компании-производителю из Греции, которая начала поставлять пастообразный густой йогурт в Великобританию и США. Покупателям он пришелся по вкусу, поэтому у компании вскоре появились конкуренты, которые стали готовить аналогичные продукты — они и решили, что греки изначально воспользовались рецептом местного происхождения. Так за густым йогуртом без сыворотки и закрепилось нынешнее название, хотя в самой Греции его называют «странгисто», в переводе — осушенный.

Всё дело в том, что в нём меньше влаги (по сравнению с его обычным более жидким тёзкой). Он густой, кремовый, по консистенции больше похож на сливочный сыр или жирную сметану. Для получения такой текстуры молоко когда-то сначала упаривали и только потом заквашивали. Ещё один способ приготовления, доступный и в домашних условиях — фильтрование обычного йогурта, когда из продукта удаляется сыворотка. Для этой цели его откидывают на мелкое сито или плотную ткань (или марлю, сложенную в несколько слоёв).

Доверяй, но проверяй

И тут возникает закономерный вопрос: если на упаковке написано «греческий йогурт», стоит ли этому верить? Мы рекомендуем всё же прочесть информацию на этикетке и ознакомиться с составом продукта. Ведь некоторые производители используют загустители и стабилизаторы для имитации плотной консистенции, а порой в составе можно обнаружить даже добавленный сахар (которого в натуральном йогурте быть, конечно, не должно). И уж точно не стоит покупаться на название «жидкий греческий йогурт», поскольку он жидким не бывает.

В идеале продукт должен быть натуральным, без добавок, со сроком годности 2-3 дня. Крупные производители используют герметичную упаковку, благодаря которой йогурт может храниться и дольше. Как правило, жирность классического греческого йогурта 1,5-2%. Но есть варианты с добавлением сливок, в которых процент будет выше.

Йогурт полезен для спортивного питания

Греческий йогурт — концентрированный продукт, поэтому он содержит довольно много белка (от 10% и более). В нём минимум сахара и углеводов, поскольку количество лактозы — разновидности сахара, присутствующей во всех молочных продуктах — уменьшается вместе с удалением сыворотки. Так что такой продукт — отличный вариант перекуса для спортсменов, так как он помогает восстанавливаться после физических нагрузок.

Этот факт подтвердили канадские ученые: они провели исследование, в котором приняла участие группа физически активных молодых людей. Оно показало, что ежедневное употребление йогурта на протяжении 12 недель (в сочетании с активными тренировками) способно привести к увеличению мышечной и уменьшению жировой массы. Собственно, многие молочные продукты позволяют долго сохранять чувство сытости — об этом написано немало научных работ.

Он помогает снижать давление и укрепляет кости

Ежедневное употребление греческого йогурта может помочь гипертоникам понизить артериальное давление — к такому выводу пришли ученые из Университета Мэн. Они провели испытания, в которых приняли участие 915 добровольцев. Результаты оказались вполне впечатляющими.

Кроме того, благодаря этому кисломолочному продукту уменьшается риск развития остеопороза у пожилых людей. Этой теме посвящено исследование Министерства сельского хозяйства Ирландии. В нём приняли участие 4310 ирландцев старше 60 лет. У тех участников эксперимента, кто ел больше йогурта, плотность кости тазобедренного сустава и шейки бедра оказалась выше на 3,1-3,9%. Риск развития остеопороза у женщин-любительниц йогурта был ниже на 39%, а у мужчин — на 52%. И всё потому, что натуральный йогурт богат питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья и формирования костной системы — таких, как кальций, магний и фосфор.

…И улучшает пищеварение

Регулярное употребление натурального йогурта поддерживает здоровье пищеварительной системы — за счёт увеличения бактериального разнообразия в кишечнике. При этом рекомендуется выбирать несладкие виды, так как добавленный сахар может, наоборот, навредить — вызвать дисбактериоз или бактериальный дисбаланс. К такому выводу пришли финские исследователи медицинского факультета Хельсинкского университета: они обвинили западную диету, богатую излишними жирами и сахарами, в повышении рисков сердечно-сосудистых заболеваний и общего хронического воспаления в организме.

Средиземноморская диета не зря считается более здоровой: в ней натуральный йогурт, консистенция которого стала густой за счёт сцеживания лишней влаги — это зачастую самостоятельный и немаловажный продукт. Кроме того, его используют для приготовления множества блюд, в том числе и горячих, поскольку он не сворачивается при высоких температурах. На его основе в Греции делают разнообразные соусы — например, дзадзики, добавляя в него огурцы, укроп, чеснок, оливковое масло и специи. Местные говорят, что с дзадзики можно съесть всё, что угодно, такой он вкусный! Его намазывают на лепешку, дополняют им оливки, солёные огурцы и свежие овощи. Популярна и традиционная греческая баклажанная закуска мелидзаносалата, которая готовится с йогуртом, чесноком, мятой и петрушкой. А ещё в Средиземноморье любят блюда из йогурта с мёдом, фруктами, сладкими сиропами и джемами.

5 принципов использования в повседневной готовке

Итак, подытожим: греческий йогурт полезен со всех сторон, плюс он обладает нейтральным вкусом, что позволяет гармонично сочетать его с самыми разными продуктами. Как же включить его в ежедневное меню?

1. Завтрак.

Приятно начинать день с мюсли и овсянки на йогуртовой основе. Если добавить фрукты, ягоды, сухофрукты и орехи, утренняя еда станет более питательной. Ещё один тренд здорового питания — пудинг с греческим йогуртом, семенами чиа и ягодами. Все ингредиенты смешиваются и оставляются на ночь в холодильнике… и вуаля — утром нежный десерт готов!

2. Лёгкая заправка

Греческий йогурт подают как топпинг— то есть то, во что макают — к хлебу и блинчикам, закускам и горячему. Если добавить в него чеснока, зелени, специй, орехов, то получится заправка для салата или намазка для закусок; а смешав с мёдом, сиропом, корицей или ванилью, его можно подавать как соус для десертов. Кроме того, йогурт кладут в супы вместо традиционной сметаны, делают на нём окрошку, смешивая с минеральной водой, запекают с ним овощи (предварительно добавив приправы и сыр).

3. Дополнение к мясу и рыбе.

Благодаря легкой кислинке он подходит практически к любым видам мясных и рыбных блюд, поэтому на его основе делают маринады и соусы. Например, кебаб из говядины будет ещё вкуснее с соусом из йогурта, смешанного с рубленой кинзой, лимонным соком, солью и перцем. Рыбу тоже часто готовят на овощной подушке под йогуртово-сырной корочкой или подают с соусом, сдобренным приправами и зеленью.

4. Воздушная выпечка

Греческим йогуртом можно заменить молоко в выпечке — для пышности и легкости. Приготовленный таким образом хлеб получается более воздушным, а блинчики и капкейки — нежными и тающими во рту. Вкусен с ним чизкейк, сырники, суфле и творожные запеканки.

5. Напитки из йогурта

На его основе получаются вкусные коктейли и смузи. К примеру, с такими ингредиентами: черника и банан, малина и абрикос, морковь и орех, авокадо и шпинат, кокос и дыня, апельсин и ананас. Здесь можно импровизировать, как и с соусами — добавляя самые разные овощи, фрукты, ягоды, орехи, кокосовую стружку, соки, семена льна, кунжут, специи.