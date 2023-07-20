Абрикосы и сливы: так похожи, но различия есть…

Слива и абрикос — близнецы-братья?

Это разные плодовые деревья, но оба — представители семейства Розовых, рода Сливовых. Среди их многочисленной родни — ещё и черешня, вишня, персик, миндаль и даже черёмуха!

Косточки садовых сортов абрикоса с виду похожи на миндаль, но отличаются сладковатым вкусом. И сливы, и абрикосы сушат, получая вкусный и ароматный чернослив, курагу и урюк. Даже калорийность у этих фруктов почти одинаковая: у сливы — 42 килокалории, у абрикоса — 44.

Сливу и абрикос не раз скрещивали. Впервые это случилось в XIX веке в США. Так появилось два новых фрукта — плумкот и плуот, от английского «плум» («plum» – слива) и «кот» («apricot» — абрикос). Их автор, селекционер Флойд Зайгер, для создания плумкота использовал половину генов от абрикоса и половину от сливы. Для плуота он взял 3/5 генов сливы и 2/5 абрикоса, поэтому эти плоды больше похожи на первый фрукт, хотя в них присутствуют и абрикосовые нотки. При скрещивании сливы только выигрывают — в них появляется больше сладости, мякоть становится сочнее, а кожица мягче.

Еще одно детище Флойда Зайгера — априум, плод, в котором 70% генного материала принадлежит абрикосам. Внешне он похож на нектарин, косточка же у него как у абрикоса. Фрукт с необычным названием шарафуга, или пеакотум, объединил лучшие свойства персика, абрикоса и сливы. У него нежная сочная мякоть, таящая во рту, упругая и при этом бархатистая кожа и насыщенный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Над этим фруктом Флойд работал 30 лет.

Развенчиваем абрикосовые мифы

Существует версия, что абрикосовые косточки — панацея от рака. Автор этой теории — американский кинопродюсер, политолог и сторонник теорий заговора Эдвард Гриффин, написавший в 1973 году книгу «Мир без рака». В ней он утверждает, что онкология развивается из-за недостатка в пище амигдалина — биологически активного вещества, содержащегося в косточках абрикоса. Дело в том, что в состав молекулы амигдалина входит ядовитое вещество цианид, которое, по мнению Гриффина, уничтожает раковые клетки.

Его теория практически сразу была признана псевдонаучной, к тому же, она не подтвердилась в ходе исследований учёных. У онкологических больных, получавших амигдалин из абрикосовых косточек, не наблюдалось никаких улучшений здоровья. А Агентство EFSA (Европейское управление по безопасности продуктов питания) сообщило о том, что при употреблении ядер абрикосовых косточек зафиксированы случаи отравления амигдалином, порой с летальным исходом. Речь идёт, конечно, о высокой дозировке — ведь чтобы отравиться, съесть нужно нереально много.

Некоторые учёные всё ещё проводят исследования на эту тему, но пока никаких обнадеживающих результатов нет. Например, в 2018 году эксперты из Пакистана проанализировали все основные научные базы данных (PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Scopus и Medline) и отметили, что «необходимо провести хорошо спланированные клинические испытания, чтобы доказать эффективность этого вещества в жизни, а не в пробирке».

Чем полезны абрикосы

В них содержится витамин К, принимающий активное участие в усвоении кальция, и антиоксиданты лютеин и зеаксантин, необходимые для здоровья глаз. Антиоксиданты останавливают процесс разрушения клеток, защищают организм от хронических заболеваний и преждевременного старения.

Абрикосы также богаты калием, поддерживающим сердечно-сосудистую систему. Недостаток этого минерала нередко приводит к гипертонии. А ещё в этих фруктах высоко содержание растительного пигмента бета-каротина (предшественника витамина А), который борется с атеросклерозом и защищает клетки от окисления.

Итальянские учёные провели биохимический анализ абрикосов и обнаружили в них высокую концентрацию не только бета-каротина, но и аскорбиновой кислоты и органических соединений полифенолов, считающихся сильнейшими антиоксидантами. А китайские исследователи, изучив 41 сорт абрикоса, обнаружили в мякоти и кожуре 13 каротиноидов (бета-каротин — лишь один из них).

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, абрикосы в сушёном виде могут защитить печень от окислительного стресса. В турецком исследовании крысы, получавшие одновременно алкоголь и абрикосы, имели более низкие уровни печёночных ферментов и маркеров воспаления, чем их коллеги по эксперименту, употреблявшие алкоголь без абрикосов. Правда, это исследование следует повторить, но уже на людях — чтобы понять, будет ли у нас похожий эффект.

Витамин С, которого много и в сливах, и в абрикосах, улучшает состояние кожи, защищая её от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и усиливая синтез коллагена. Именно коллаген делает кожу упругой и эластичной. В одном из выпусков «Живой еды» мы даже провели эксперимент с двумя близняшками, одна из которых в течение двух недель каждый день съедала по 7 абрикосов. Рацион второй девушки остался прежним. Результат оценила врач-косметолог. Что же выяснилось? Абрикосовая неделя существенно повлияла на состояние кожи. Её цвет стал более ровным и здоровым, снизилось количество воспалений, расширенных пор и кожного сала, из-за чего уменьшился блеск и кожа приобрела матовый оттенок.

Польза сливы для здоровья

Слива не менее полезна, чем абрикос. Исследования показали, что этот фрукт отличается противовоспалительными, антиаллергическими и улучшающими память свойствами. Кроме того, в сливе содержатся фенолы (в основном растительные пигменты антоцианы), а это природные антиоксиданты. Употребление слив также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в большинстве исследований использовали не свежие сливы, а чернослив, так как в нём все витамины и другие полезные вещества находятся в более концентрированном виде.

Ученые из Техасского агроуниверситета обнаружили, что чернослив нормализует микрофлору кишечника и предотвращает рак толстой кишки, но для этой цели его нужно съедать по 4 штуки в день.

Специалисты из Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния) выявили ещё одно полезное свойство чернослива — он укрепляет кости и помогает в профилактике остеопороза. Суть в том, что пищевые волокна, содержащиеся в сливах и черносливе, помогают кальцию ещё лучше всасываться в желудочно-кишечном тракте. А если кальция достаточно, организм уже не забирает его из костей. Для нужного эффекта рекомендуется съедать по 100 граммов чернослива (это 5-6 штук) в течение полугода.

В ещё одном исследовании — на этот раз Государственного университета Оклахомы — приняли участие 58 женщин в возрасте за 50 лет. Половина участниц ежедневно в течение 3 месяцев получала 100 граммов чернослива, а остальные — по 75 граммов сушёных яблок. Обе диеты с сухофруктами обеспечивали одинаковое количество калорий, жиров, углеводов и клетчатки. До и после эксперимента врачи оценивали биохимические маркеры состояния костей в сыворотке крови и моче. Выяснилось, что именно чернослив оказывал укрепляющее воздействие на костную ткань, чего нельзя сказать о сушёных яблоках.