Секреты летних ягод: как правильно выбрать и получить максимум пользы

Смородина: лакомство и лекарство

У смородины гораздо больше цветовых вариаций, чем принято считать. В природе встречаются ягоды фиолетового, оранжевого и зелёного оттенков. Но нас интересуют более распространённые — чёрные и красные сорта.

Наиболее богатыми по количеству и разнообразию полезных элементов учёные считают дикорастущие ягоды. Это доказали, например, специалисты научно-исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук. Они изучили химический состав чёрной смородины, собранной в лесах Магадана, и обнаружили там кладезь из 25 важнейших минералов. За счёт стограммовой порции таких ягод можно получить суточную потребность взрослого человека в селене — на 11%, калии — на 7%, фосфоре — на 6,5%, кальции, магнии, меди, марганце — на 5%, железе — на 3-4%, цинке — на 2%.

По запасам витамина C красная смородина уступает чёрной. Зато в ней больше витамина A, незаменимого для крепкого иммунитета и острого зрения, и железа, необходимого для кроветворения. К тому же, эта ягода — лидер по количеству йода, дефицит которого испытывают многие россияне. А ещё красную смородину издавна используют как жаропонижающее, потогонное и мочегонное средство. Чтобы зарядиться пользой, достаточно съедать 20-30 граммов смородины в день. С осторожностью следует включать ягоду в рацион при язве желудка, болезнях печени и пищевой аллергии.

У красной смородины кислинка выражена ярче и не является признаком незрелости. А вот потрескавшиеся плоды и характерный аромат брожения говорят о том, что она уже начала портиться.

Крыжовник: с заботой о сердце

Крыжовник — близкий родственник смородины, и полезных свойств ему тоже не занимать. Витамины С и Е и другие антиоксиданты из этой ягоды укрепляют иммунитет, защищают нас от сердечно-сосудистых болезней, улучшают память и даже замедляют процессы старения. Кроме того, крыжовник ценят за обилие клетчатки, в том числе её растворимой формы, пектина — он помогает поддерживать здоровье кишечника. Плюс в зелёных ягодах больше витамина С и флавоноидов, которые участвуют во многих важных процессах в организме (например, делают наши сосуды более здоровыми). В красных сортах — больше антоцианов, так как именно они и придают растениям пурпурную окраску. Кроме того, они снижают воспалительные реакции, потому что борются с повреждающими наши клетки свободными радикалами — молекулами кислорода с неспаренным электроном (их называют еще активным кислородом).

Крыжовник лучше не есть натощак, чтобы не было дискомфорта и вздутия. А вот в качестве десерта — на здоровье, сок ягод даже поможет усвоиться тяжелой пище. Однако при повышенной кислотности желудка от такого угощения лучше воздержаться.

Спелость крыжовника проверяют на ощупь. Если при надавливании текстура очень плотная — ягоды сорваны неспелыми. Излишняя мягкость, наоборот, указывает на то, что они перезрели или испортились. А вот оставшиеся «хвостики»-плодоножки — это хорошо. Они сохраняют целостность внешней оболочки ягод и тем самым помогают “законсервировать” полезные вещества внутри.

Малина: вместо аспирина

Ботаники относят малину к многокостянкам. Это означает, что она состоит из множества крошечных односемянных плодов с косточками, образовавшимися из одного цветка.

Как и другие летние ягоды, малина богата витамином C. В ней также есть салициловая кислота — та самая, которая входит в состав аспирина. Так что не зря наши мамы и бабушки поили нас горячим чаем с малиновым вареньем, когда мы простужались — правда, при серьёзных состояниях лучше всё же перейти на таблетки. Красная ягода примечательна ещё и высоким содержанием меди, а этот микроэлемент нужен нервной системе во время больших умственных нагрузок и стресса.

Кроме того, малина положительно влияет на состояние больных диабетом 2 типа: она содержит вещества, которые способны влиять на уровень инсулина, глюкозы и обмен веществ. Это в очередной раз доказали учёные факультета пищевых наук и питания Калифорнийского политехнического университета, которые недавно опубликовали обзор научной литературы на эту тему.

С осторожностью малину следует употреблять разве что при подагре – болезненных отложениях в суставах. Полностью исключить её следует при язве желудка и гастрите. Кроме того, эти ягоды иногда вызывают аллергию.

Свежая спелая малина на вид плотная и сухая, а вот размякшая текстура и тёмные пятнышки говорят о том, что она начала портиться. В отличие от других ягод, малина не дозревает, если её собрали неспелой.

Шелковица: микрофлора в порядке

На Дону шелковицу называют тютина, на Кавказе – тутовник. Почему же тогда у нас прижилась именно “шелковица”? Дело в том, что листьями этого растения питаются гусеницы тутового шелкопряда, из коконов которого изготавливают натуральный шёлк. В восточных странах тутовое дерево почитают как священное и делают из его коры талисманы, а для нас главную ценность представляют, конечно, его сочные плоды.

По запасам витамина C шелковица не отстаёт от других ягод. В ней также есть витамин K1. Под этим именем скрывается целая группа веществ, необходимых организму для свертывания крови и заживления ран. Кроме того, витамин К активирует белок, препятствующий отложению кальция на стенках артерий. Именно эти отложения приводят к возникновению бляшек, нарушающих работу сердца.

Кроме того, учёные обнаруживают в плодах шелковицы большое разнообразие питательных нутриентов — таких как жирные кислоты, аминокислоты, минералы и биологически активные соединения (включая известные своей мощностью воздействия антоцианы рутин и кверцетин). Экстракты и активные компоненты плодов продемонстрировали многочисленные биологические активности, включая антиоксидантную, нейропротекторную, иммуномодулирующую, противоопухолевую — причём, всё это в исследованиях как в пробирке, так и на животных. В общем, шелковица вызывает всё больший интерес со стороны исследователей из фармацевтических компаний.

Плоды тутового дерева — природный пребиотик. Почти вся её клетчатка состоит из нерастворимых пищевых волокон. Достигая нижних отделов пищеварительного тракта, она создаёт благоприятную среду для полезных бактерий. Научно доказано, что регулярное употребление шелковицы выравнивает соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина.

Спелые ягоды шелковицы тёмных сортов – мягкие и сочные. Если остался «хвостик», это признак того, что их собрали зрелыми. А если при надавливании пальцами мякоть превращается в кашицу, плоды явно переспели.

Садовая ежевика: пища для ума

Ежевика прибыла к нам из Северной Америки в XIX веке. В те времена её называли «ёж-ягодой» из-за шипов на ветках, похожих на колючки ежа. Поэтому кусты часто высаживали рядом с домом в качестве изгороди — для защиты от воров.

Витаминно-минеральный состав ежевики разнообразен. В 100 граммах ягоды содержится треть суточной нормы витамина C. Она богата антиоксидантами и марганцем, незаменимым для правильного функционирования иммунной, сердечно-сосудистой, половой, пищеварительной систем. Важной также считается его способность поддерживать здоровый уровень холестерина в крови.

Учёные из американского Центра исследований старения при Университете Тафтса считают, что ежевика снижает риск раннего развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Проведённые ими опыты показали, что её биоактивные вещества улучшают внимание, память и скорость реакции.